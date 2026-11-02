BR Volleys gegen VfB Friedrichshafen: Der klassische Volleyball-Klassiker in Berlin

BR Volleys treffen auf den VfB Friedrichshafen. Der Volleyball-Klassiker zwischen Berlin und Friedrichshafen sorgt erneut für Spannung. Hintergründe zum Wechsel von Louis Kunstmann und der Geschichte der Rivalität.

Am kommenden Mittwochabend steht ein Highlight der deutschen Volleyball -Bundesliga an. Die BR Volleys aus Berlin empfangen den VfB Friedrichshafen zum Spitzenspiel. Das Duell beginnt um 19 Uhr und kann kostenlos über die Plattform Sportbild.de sowie den Streamingdienst Dyn verfolgt werden. Dieses Match gilt als das wichtigste zwischen den beiden Traditionsvereinen und zieht wieder die Aufmerksamkeit der gesamten Liga auf sich.

Historische Rivalität im deutschen Volleyball

Was im Fußball der FC Bayern München gegen den Borussia Dortmund ist, war im Volleyball lange Zeit die Begegnung zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen. Diese zwei Klubs lieferten sich über viele Jahre hinweg einen harten Kampf um Titel, Pokale und Prestige. Dabei zeigten sich die Vereine einander herzlich wenig gewogen und zogen ihre Grenzen deutlich.

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Obwohl die große Feindschaft der früheren Jahre etwas abgekühlt ist, bleibt dieses Duell ein Spiel, das weit über das hinausgeht, was man als ein normales Ligaspiel bezeichnen könnte. Die emotionale Aufladung und die historische Bedeutung machen diesen Klassiker zu einem besonderen Ereignis im Sportkalender. Fans und Beobachter sind sich einig, dass diese Begegnung eine eigene Kategorie darstellt.

Das Prestige der Begegnung steigt weiter an

Kaweh Niroomand, der Vorsitzende der BR Volleys, gibt zu, dass Spiele gegen Friedrichshafen für ihn immer noch das Salz in der Suppe sind. Trotz einer gestiegenen Rivalität mit anderen Vereinen wie Lüneburg bleibt Friedrichshafen ein zentraler Fokus. Niroomand betont, dass bei dieser Begegnung ganz viel Prestige mitspielt. Die Verhältnisse haben sich jedoch im Vergleich zu vor zwanzig Jahren grundlegend verändert.

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Durch diese neue Dynamik war es den BR Volleys in der jüngeren Vergangenheit möglich, den einen oder anderen guten Spieler aus Friedrichshafen für sich zu gewinnen. Dies geschah früher eher umgekehrt, als Friedrichshafen die dominierende Macht war. Der aktuelle Stand der Dinge spiegelt eine Verschiebung der Kräfteverhältnisse wider, die den Wettbewerb insgesamt spannender macht.

Louis Kunstmann im Fokus des Klassikers

Ein besonderer Augenschmecker für dieses Spiel ist Louis Kunstmann, der deutsche Nationalspieler mit großem Potenzial. Der 26-jährige Volleyballer hat seinen Verein gewechselt und spielt nun für den Meister aus Berlin. Er beschreibt Friedrichshafen gegen Berlin historisch betrachtet immer noch als DAS Duell im deutschen Volleyball. Viele Fans und Zuschauer teilen diese Einschätzung eindeutig.

Kunstmann erklärt, dass Berlin aus seiner Sicht in Friedrichshafen der große Fokuspunkt ist. Wenn eine Mannschaft seit zehn Jahren an der Spitze steht, ist es das erklärte Ziel, diese zu ärgern. Siege gegen Berlin fühlen sich für den VfB besonders gut an. Generell spürt man auf beiden Seiten die Rivalität, die auch mal emotional hochkochen kann. Trotzdem steckt in diesem harten Wettbewerb auch viel gegenseitiger Respekt.

Karriereschritt und akademischer Hintergrund

Louis Kunstmann kam in dieser Saison zum Titelträger aus Berlin und damit zu einem Verein, der sich in den letzten Jahren stark entwickelt hat. Für ihn ging mit diesem Wechsel ein Kindheitstraum in Erfüllung. Der Wechsel von Friedrichshafen war für ihn ein notwendiger Karriereschritt nach vorn. In früheren Zeiten wäre ein solcher Wechsel vielleicht eher als Schritt seitwärts wahrgenommen worden.

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Heute wird der Wechsel jedoch anders betrachtet, insbesondere vor dem Hintergrund der Champions League und der jüngeren Titelvergangenheit der BR Volleys. Kunstmann studierte vor seinem einjährigen Engagement für den VfB fünf Jahre lang Informatik an der kanadischen University of Calgary. Dieser akademische Hintergrund unterstreicht seine vielseitige Persönlichkeit neben dem sportlichen Engagement. Von daher war der Wechsel für alle vom Bodensee, die ihn persönlich kennen, kein Problem. Das Verständnis für seinen Schritt nach Berlin war groß, da die Perspektive auf die eigene Karriere sich geändert hat.