BR Volleys gewinnen Pokal-Achtelfinale in Giesen mit 3:1

Die BR Volleys setzen sich in Giesen mit 3:1 gegen die Grizzlys durch und halten den Weg zum Pokalfinale offen. Topscorer Alexandru Rata verbucht 17 Zähler.

Die BR Volleys haben im Pokal-Achtelfinale einen wichtigen Schritt in Richtung Köln gemacht. Das Berliner Team gewann am Spielort Giesen bei Hildesheim mit 3:1, und zwar mit den Satzergebnissen 25:21, 23:25, 25:15 und 25:21. Damit bleibt der Traum vom Pokalfinale intakt.

Die Partie war für die Berliner keineswegs ein Selbstläufer. Nach dem Satzausgleich der Giesen Grizzlys entwickelte sich ein spannender Pokal-Krimi, in dem die Gäste lange um jeden Punkt kämpfen mussten. Erst im weiteren Spielverlauf setzten sich die Volleys entscheidend ab.

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Block und Abwehr entscheiden das Duell

Die BR Volleys entschieden die Partie vor allem über ihre Defensive. Nach dem Satzausgleich der Grizzlys stabilisierte sich das Team durch einen starken Block und eine konzentrierte Abwehrarbeit, die den Gastgebern den Zugriff auf den Satzverlauf nahm.

Besonders die Mittelblocker Nicolas Zerba und Florian Krage-Brewitz machten den Grizzlys das Leben schwer. Zusammen sammelten die beiden Spieler zehn Blockpunkte, was die Angriffe der Gastgeber immer wieder ausbremste.

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Angeführt wurde die Mannschaft von MVP Josh Tuaniga, der laut Spielbericht die Volleys in den entscheidenden Momenten vorantrieb. Topscorer des Abends war Alexandru Rata mit 17 Zählern, der die Offensive der Berliner zuverlässig trug.

Stimmen aus dem Team der BR Volleys

Libero Erik Shoji lobte nach dem Spiel vor allem den Teamgeist. Er betonte, dass sich das Team als Ganzes sicherer fühlte, sobald die Annahme stabiler wurde.

Shoji räumte zugleich ein, dass die Begegnung nicht einfach gewesen sei. Die Mannschaft sei jedoch froh und glücklich, die Aufgabe gemeistert zu haben.

Trainer Andrea Anastasi bewertete das Match als erwartet hart. Der Italiener sah den Schlüssel zum Erfolg in der Defensive und hob hervor, dass in dieser Partie Block und Abwehr entscheidend gewesen seien.

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Ausblick auf das Pokal-Viertelfinale

Mit dem Sieg in Giesen sichern sich die BR Volleys die Ausgangslage für die nächste Runde des Wettbewerbs. Nun warten die Berliner auf die Auslosung des Viertelfinals, bei der sich entscheidet, welcher Gegner als Nächstes auf sie wartet.

Der Erfolg verlängert die Hoffnung auf den nächsten Pokal-Triumph. Die Partie zeigte, dass die Mannschaft auch in engen Phasen den Schalter umlegen kann, wenn Block und Abwehr funktionieren.