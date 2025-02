BR Volleys siegen klar beim Tabellenletzten

Die BR Volleys Berlin haben ihr Spiel in der Volleyball-Bundesliga beim Tabellenelften aus dem Münchner Vorort mit 3:0 (25:16, 25:18, 25:16) gewonnen. Florian Krage war mit elf Punkten erfolgreichster Angreifer beim Sieger.

Die BR Volleys Berlin haben ihr Spiel in der Volleyball -Bundesliga beim Tabellenelften aus dem Münchner Vorort problemlos mit 3:0 (25:16, 25:18, 25:16) gewonnen. Florian Krage war mit elf Punkten erfolgreichster Angreifer beim Sieger. Volleys-Trainer Joel Banks schickte anfangs seine Bestbesetzung aufs Feld. Der Bundesliga-Tabellenführer übernahm sofort die Initiative.

Bei Haching fehlten in Libero Moritz Eckardt (Grippe) und Stamm-Zuspieler Eric Paduretu (Rückenprobleme) zwei wichtige Stützen. Anstelle von Paduretu musste bei den Bayern der erst 17-jährige Matti Baumann Regie führen. Die Berliner Volleyballer zeigten von Beginn an eine starke Performance und setzten sich mit ihren Angriffen, die von Florian Krage und Daniel Malescha angeführt wurden, klar durch. Beide Spieler erzielten die Bälle treffsicher im Feld des Gegners unter. Zusammen hatten beide Spieler bereits nach nur zwei Sätzen 17 Punkte für ihre Mannschaft erzielt. Auf der Diagonalposition tauschte Trainer Banks Mitte des zweiten Satzes Jake Hanes gegen Daniel Malescha aus, im Mittelblock kam Nehemiah Mote für Krick. An der Überlegenheit der BR Volleys änderten diese Wechsel nichts. Ohne Glanz, aber sehr solide hielt die Mannschaft das Geschehen bis zum Ende unter Kontrolle.





