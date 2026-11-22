Die BR Vollocks siegen souverän 3:0 gegen Ludwigsburg im Max-Schmeling-Halle. Topscorer Flexen führt zur Generalprobe für das DVV-Pokal Viertelfinale am Mittwoch.

Die BR Vollocks haben am Max-Schmeling-Halle in Berlin ihre Generalprobe für das wichtige Pokal-Viertelfinalspiel gegen Ludwigsburg mit einer klaren 3:0-Partie abgeschlossen. Vor 5.119 Zuschauern zeigte sich der Deutsche Meister von seiner dominanten Seite und festigte seine Position als Tabellenführer. Das Spiel diente als taktische Vorbereitung auf das direkte Wiedersehen, das bereits am kommenden Mittwoch im Rahmen der Road to Köln stattfindet. Mit dem Sieg geht das Team gut gelaunt in die nächste wichtige Begegnung der Saison.

Match-Details und Spielverlauf

Der Spielverlauf spiegelte die Überlegenheit der Berliner wider, die besonders im ersten Satz klar mit 25:15 dominierten. Der US-Amerikaner Nolan Flexen sorgte mit seinem Aufschlag für massiven Druck auf die gegnerische Annahme und war im Angriff kaum zu stoppen. Dies sorgte für eine frühzeitige Distanzierung von Ludwigsburg. Im zweiten Satz wackelte der Tabellenerste kurzzeitig, als Joshua Tuaniga und Libero Erik Shoji die Führung sicherten. Youngster Arthur Wehner erhielt seine Chance und trug zum 25:20-Erfolg im zweiten Satz bei. Der dritte Satz endete dann deutlich mit 25:15, nachdem Tom Koops ein Ass serviert und die Berliner auf 18:7 davongezogen waren.

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Trainer Strategien und Spielerpositionen

Trainer Andrea Anastasi nutzte das Spiel bewusst zur Rotation, um seine Kräfte zu schonen und verschiedene Formationen zu testen. Louis Kunstmann und Daniel Malescha rückten in die Startformation, ohne dass dies die Berliner Dominanz beeinträchtigte. Anastasi brachte während des Spiels weitere Spieler wie Ryan Barnett und Maximilian Treiter ins Spiel, um die Tiefe des Kaders zu prüfen. Trotz der Rotation blieb das Ergebnis klar, da die Basisformation ihre taktische Disziplin wahrt hat. Die Rotation zeigte ihre Wirkung, ohne dass das Spiel aus der Kontrolle geriet.

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MVP Leistung und Statistische Highlights

Nolan Flexen wurde zum MVP und Topscorer des Abends gewählt und erzielte 16 Punkte für sein Team. Dies war bereits das dritte Mal in seinen letzten vier Heimspielen, dass er diese Auszeichnung erhielt. Seine Präsenz am Netz und im Angriff war entscheidend für den Erfolg der Vollocks. Flexens Aufschlag war ein ständiges Problem für die Annahme von Ludwigsburg. Seine konstante Leistung unterstreicht seinen Status als Schlüselspieler für die Berliner in dieser Saison.

Reaktionen und Ausblick auf das Pokal-Viertelfinale

Louis Kunstmann betonte, dass das Team trotz der Rotation solide gewonnen habe und viele Spieler ihre Chance bekommen hätten. Joshua Tuaniga warnte jedoch davor, aus dem klaren Sieg zu viel für Mittwoch abzuleiten. Er verwies darauf, dass noch nicht alle Karten auf dem Tisch gelegen hätten und der Sieg keinen Vorsprung für das Viertelfinale bedeute. Das Pokalspiel beginnt wieder bei 0:0, was die Bedeutung des folgenden Spiels unterstreicht. Die Vollocks gehen mit einem guten Gefühl, aber auch mit der nötigen Skepsis in die nächste Herausforderung. Der Fokus liegt nun darauf, die Leistungen vom Sonntag ins Pokal-Viertelfinale zu übernehmen.