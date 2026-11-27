Der Brabus D45 Adventure auf Mercedes-G-Klasse-Basis mit 415 PS zeigt, dass Tuning und Sicherheit zusammenpassen. Weltpremiere auf der Essen Motor Show.

Die Tuningfirma Brabus hat eine Mercedes G-Klasse zu einem Streifenwagen umgebaut. Das Modell mit dem Namen Brabus D45 Adventure trägt Blaulicht, Seilwinde und Polizei-Folierung, ist aber nicht für den echten Streifendienst gedacht. Mit dem Umbau will Brabus eine klare Botschaft vermitteln, nämlich dass sportliches Tuning und Sicherheit sich nicht ausschließen.

Das Projekt entstand im Rahmen der Initiative TUNE IT! SAFE!. Die Initiative soll zeigen, dass individuelles Autotuning auch innerhalb der gesetzlichen Vorschriften möglich ist. Auch das Bundesministerium für Verkehr (BMV) unterstützt die Initiative. Die Weltpremiere des Fahrzeugs findet auf der Essen Motor Show statt.

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Brabus D45 Adventure: Technik und Leistung im Detail

Der Brabus D45 Adventure leistet nach dem Tuning 415 PS und soll in 5,6 Sekunden von null auf 100 km/h beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 210 km/h angegeben.

Als Basis dient der Mercedes G 450 d. Dessen Sechszylinder-Turbodiesel mit Mild-Hybrid-Technik leistet serienmäßig 367 PS. Brabus steigert die Leistung also um die entsprechende Differenz auf 415 PS.

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Auch das Fahrwerk wurde verändert. Statt einer Tieferlegung setzt Brabus auf ein Fahrwerk, das den Geländewagen anhebt. Der Mercedes wächst dadurch um fünf Zentimeter. Auf den Rädern sitzen 20-Zoll-Felgen, mehrere Carbonteile ergänzen die Optik.

Polizei-Optik und Botschaft der Initiative TUNE IT! SAFE!

Die Initiative TUNE IT! SAFE! will belegen, dass individuelles Tuning im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben umsetzbar ist. Der Brabus D45 Adventure dient dafür als sichtbares Beispiel.

Auf dem Dach des Fahrzeugs sitzen ein Gepäckträger und ein Blaulichtbalken mit Polizeilicht- und Signaltechnik. Hinzu kommen eine Heckleiter und eine Seilwinde an der Frontstoßstange. Die auffällige Polizei-Folierung unterstreicht den Look des Umbaus.

Brabus formuliert die Aussage des Projekts knapp: Tuning muss nicht auf Kosten der Sicherheit gehen. Wer die gesetzlichen Vorgaben einhält, kann sein Auto dennoch individueller, sportlicher und leistungsfähiger gestalten.

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Weltpremiere auf der Essen Motor Show in Halle 7

Die Weltpremiere des Brabus D45 Adventure findet auf der Essen Motor Show statt. Besucher können die Polizei-G-Klasse in Halle 7 auf Stand 7B11 besichtigen.

Der Auftritt auf der Messe macht das Projekt für ein breites Publikum sichtbar. Damit richtet sich die Botschaft von Brabus und der Initiative TUNE IT! SAFE! direkt an Fans von Tuning ebenso wie an Interessierte, die Wert auf gesetzeskonforme Umbauten legen.