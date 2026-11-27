Bei auf wahren Begebenheiten basierenden Kriegsfilmen steht für euch Authentizität an oberster Stelle? Dann haben wir da einen Tipp für euch – und zwar einen der besten Filme des Jahres 2025, den es ab sofort im Abo bei Amazon Prime Video gibt.

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verdingte und schließlich auch selbst Science-Fiction-Highlights wie „Ex Machina“ und „Auslöschung“ vom Regiestuhl aus verantwortete, machte der gebürtige Londoner zuletzt mit von sich reden – einem dystopischen und dennoch greifbar nahen, von politischer Instabilität geprägtem Schreckensszenario. , der einem aufgrund seines erbarmungslosen Realismus am Ende aber ganz schön auf den Magen schlägt.

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Falls euch aber genau das an dem Film gefallen hat, haben wir eine Empfehlung:, der in „Detroit“ bereits einschlägige Genre-Erfahrung sammeln konnte, also im Kino verpasst haben: Spätestens jetzt lohnt sich das Nachholen. Nicht nur, aber auch dank eines Mannes, dessen Namen ihr vielleicht noch gar nie gehört habt:Der ehemalige Soldat nutzt seine persönlichen Erfahrungen bereits seit einigen Jahren, um Filmschaffende in Hollywood in beratender Funktion zu unterstützen.