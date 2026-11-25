Brad Pitt kehrt als Cliff Booth zurück in der neuen Produktion von David Fincher und Quentin Tarantino. Ein gefährlicher Auftrag führt den Ex-Stuntman durch ein Netzwerk aus Ruhm, Gewalt und Geheimnissen. Entdecken Sie alle Details zur Premiere und den neuen Schauspielern.

In einer fesselnden Fortsetzung der Kultkomödie kehrt Brad Pitt in seiner ikonischen Rolle als Cliff Booth zurück, um die schillernde und düstere Welt des alten Hollywood neu zu entdecken.

Der Regisseur David Fincher und der renommierte Drehbuchautor Quentin Tarantino vereinen ihre kreativen Kräfte für das Projekt mit dem Arbeitstitel "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth". Diese Zusammenarbeit verspricht eine tiefgehende Exploration der Schattenseiten der Unterhaltungsindustrie, wobei die Dynamik zwischen Starpower und psychologischer Komplexität im Mittelpunkt steht. Die Frage, wie es dem ehemaligen Stuntman und Best-Friend von Rick Dalton seit den Ereignissen von "Once Upon a Time in Hollywood" ergangen ist, wird nun beantwortet.

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Obwohl Cliff Booth nun sechzig Jahre auf dem Buckel hat und nicht mehr die waghalsigen Stunts der Vergangenheit ausführt, bleibt er ein gefürchteter und geschätzter Mann in den hinteren Gassen von Los Angeles. Statt vor der Kamera zu stehen, hat er sich als Barkeeper und Filmvorführer eine Nische geschaffen, die ihm ein friedliches, aber interessantes Leben ermöglicht. Doch dieser scheinbar langweilige Alltag wird jäh unterbrochen, als er als diskreter Problemlöser für wohlhabende und einflussreiche Kunden tätig wird.

Cliff Booth wird zum diskreten Problemlöser

Seine Fähigkeit, Probleme auf seine ganz eigene, oft unkonventionelle und gefährliche Art zu lösen, hat sich im Laufe der Jahre etabliert und macht ihn zur ersten Anlaufstelle, wenn die offizielle Polizei oder die etablierten Filmstars an ihre Grenzen stoßen. Ein neuer, scheinbar einfacher Auftrag führt Cliff Booth in die schillernde Welt des erfolgreichen TV-Stars Charlie Peters, verkörpert von Scott Caan. Charlie Peters steht im Zenit seiner Karriere, fürchtet jedoch zutiefst um den Erhalt seines Ruhmes und seines Vermögens.

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Begleitet wird diese Geschichte von einer Reihe von Figuren, die das Geflecht aus Ruhm, Gewalt und dunklen Geheimnissen vervollständigen. Zu den neuen Akteuren zählen Charlies undurchsichtige Ehefrau Toni, gespielt von Carla Gugino, sowie der ehemalige Footballstar Roderick "Hot Rod" Harrison, dargestellt von Yahya Abdul-Mateen II. Ihre Charaktere sind ebenso vielschichtig wie die Handlung selbst und tragen dazu bei, dass ein scheinbar gewöhnlicher Job zu einem gefährlichen Trip durch die Abgründe der Gesellschaft wird.

Hinzu kommen zwei geheimnisvolle Gangster, deren Motive nicht sofort ersichtlich sind und die die Situation noch instabiler machen. Die Atmosphäre ist von Spannung und Nostalgie geprägt, da die Figuren in einer Zeit agieren, in der das alte System der Filmstudios zerfällt und neue, raue Realitäten Einzug halten. Brad Pitts Darstellung bleibt dabei ruhig, observant und gefährlich, eine Mischung aus Gelassenheit und tödlicher Präzision, die ihn zu einer unverzichtbaren Figur in dieser neuen Episode macht.

Spannung und Nostalgie prägen die Geschichte

Die Chemie zwischen den Schauspielern, insbesondere wenn sie auf alte Bekannte oder neue Bedrohungen treffen, erzeugt eine Spannung, die den Zuschauer bis zur letzten Minute fesselt. Im Gegensatz zur ersten Fortsetzung kehren längst nicht alle bekannten Gesichter aus dem Vorgänger zurück, was der Geschichte eine frische Note verleiht. Dennoch bleibt die Verbindung zu Rick Dalton und der damaligen Zeit bestehen, da Cliff Booth weiterhin dessen bester Freund und Stuntdouble war.

Die Beziehung zwischen den beiden ist geprägt von Loyalität und der gemeinsamen Erfahrung, die sie in einer rauen Branche durchlaufen haben. Als Cliff Booth auf die Anhänger von Charles Manson trifft, gerät er in eine Situation, die weit über das hinausgeht, was er bisher erlebt hat. Diese Begegnung könnte Hollywood für immer verändern, da sie die tief verwurzelten Strukturen der Macht und des Einflusses aufdeckt.

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Die politische und soziale Dimension der Geschichte wird hier besonders deutlich, da die Grenzen zwischen Freund und Feind sowie zwischen Opfer und Täter verschwimmen. Brad Pitt wurde für seine Darstellung des lässigen aber gefürchteten Stuntmans in der Vergangenheit bereits mit wichtigen Auszeichnungen geehrt, darunter eine Oscar-Nominierung, was die Qualität seiner Performance unterstreicht. Die Fortsetzung verspricht, diese narrative Tiefe fortzusetzen und die Zuschauer mit einer Geschichte zu konfrontieren, die nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken anregt.

Fincher und Tarantino vereinen Kräfte

Die Premiere und die Details zum Star-Cast sind heiß diskutiert, da Fans auf die Rückkehr in diese ikonische Welt gespannt sind. Die Inszenierung von David Fincher bringt seine typische visuelle Perfektion ein, während Quentin Tarantos Drehbuch für unerwartete Wendungen und dialogstarke Momente sorgt. Es ist eine Hommage an die Ära des klassischen Hollywoods, gemischt mit einer moderneren, härteren Perspektive auf die Mechanismen der Macht und des Überlebens in der Unterhaltungsindustrie.