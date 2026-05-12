Brad Pitt macht Werbung für Deutschland - mit Millionen-Geld

Brad Pitt hat sich dem Marktführer in Deutschland, dem Finanz-Riesen Trade Republic, angeschlossen. Im Spot sieht man den Top-Star in einem leeren schwarzen Raum völlig still stehen und schweigen lassen.

NEWS TEXT: - Als er vor die Kamera tritt, lassen die Herzen vieler Filmfans höher schlagen. Mit Blockbustern wie "World War Z", "Troja" und "Mr. und Mrs. Smith" spielte er sich in die Herzen der Zuschauer.

Jetzt hat Brad Pitt (62) eine komplett neue Rolle übernommen. Er macht Werbung für einen deutschen Finanz-Riesen: Trade Republic. Der Neo-Broker hat den Mega-Star über einen Tag lang in Los Angeles begleitet und drehte einen Spot mit ihm. Für Trade Republic ist es nach eigenen Angaben die bislang größte Kampagne der Unternehmensgeschichte.

Ab sofort läuft der Spot europaweit im Fernsehen, auf Streaming-Plattformen und auf digitalen Kanälen. In Deutschland hat das Unternehmen aktuell rund fünf Millionen Kunden, europaweit sind es insgesamt zehn Millionen. Brad Pitt bleibt dem kompletten Spot über stumm. Der Hollywoodstar tritt einen leeren schwarzen Raum ein und trägt eine schwarze Lederjacke.

Er setzt sich auf einen Stuhl und blickt mit einem Lächeln direkt in die Kamera - und schweigt. Keine große Show, keine Effekte. Eine Erzählstimme nennt die zentralen Angebote. Am Ende bleibt ein Satz stehen: "Was bietet deine Bank?

". CEO Christian Hecker (36): "Die meisten Menschen in Europa sind heute noch bei einer Bank mit zu hohen Gebühren und zu niedrigen Zinsen. Wir bieten den Menschen heute mehr für ihr Geld. Genau das wollen wir so einfach und klar wie möglich zeigen.

", DAFHÜT AUF BRAD PITT: "Unser Produkt spricht für sich: hohe Zinsen, niedrige Gebühren, das beste Angebot für das eigene Geld. Deshalb wollten wir niemanden, der unser Produkt verkauft. Sondern jemanden, der für sich selbst spricht und Aufmerksamkeit schafft.

", sagt Hecker zu BILD. "Brad Pitt ist seit über 30 Jahren eine der bekanntesten Persönlichkeiten weltweit, begeistert Frauen und Männer aller Altersempfehlung und macht kaum Werbung. Mit seiner Präsenz hat er unser Konzept perfekt vermittelt. Wir freuen uns sehr, ihn für Trade Republic gewonnen zu haben.

" HAUSHALTENKENNER gehen davon aus, dass Pitt eine Gage von mehreren Millionen Euro bekommt





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