Brad Pitt und Angelina Jolie haben nach fast fünf Jahren den juristischen Konflikt um ihr südfranzösisches Weingut Château Miraval außergerichtlich beigelegt. Das frühere Hollywood-Paar bestätigte die Einigung zum Wohl der Familie.

Brad Pitt und Angelina Jolie haben ihren jahrelangen Rechtsstreit um den Besitz des südfranzösischen Weinguts Château Miraval beigelegt. Die beiden Schauspieler teilten am Mittwoch mit, dass sie sich im besten Interesse ihrer Familie außergerichtlich geeinigt haben. Der Konflikt zog sich nun fast fünf Jahre hin, seitdem Jolie ihren Anteil am Gut an das Weinunternehmen Tenute del Mondo verkauft hatte.

Außergestliche Einigung nach Streit um Weingut

Brad Pitt und Angelina Jolie gaben bekannt, dass sie ihre Differenzen regarding Château Miraval ohne Gerichtsentscheid lösen konnten. Das frühere Hollywood-Traumpaar, oft als Brangelina bezeichnet, verzichtete auf weitere Details zur Vereinbarung. Pitt hatte ursprünglich behauptet, er und Jolie hätten vereinbart, dass er ihren Anteil am Weingut übernimmt, nachdem sie diesen an Tenute del Mondo verkauft hatte.

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Die Einigung beendet eine komplexe juristische Auseinandersetzung, die tief in die persönliche Geschichte der beiden Stars eingreift. Beide US-Schauspieler, die jetzt 62 und 51 Jahre alt sind, ließen durch ihre Anwälte wissen, dass der Fokus auf der Wahrung der Privatsphäre und der Interessen der Familie liegt.

Gewalvorwürfe und Ermittlungen im Fokus

Während des rechtlichen Verfahrens erhob Angelina Jolie schwere Vorwürfe gegen Brad Pitt. Sie behauptete, dass Pitt bei einem Privatflug im Jahr 2016 gewalttätig gegenüber ihr und den Kindern geworden sei. Jolie warf ihm zudem vor, eine umfassende Verschwiegenheitsvereinbarung eingefordert zu haben, um diese Vorfälle zu vertuschen.

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Pitt wies diese Anschuldigungen kategorisch zurück und bestritt jegliche Gewalttätigkeit. Die US-Bundespolizei FBI hatte den Vorfall untersucht, entschied jedoch, die Ermittlungen ohne Anklageerhebung einzustellen. Diese Entscheidung der Ermittlungsbehörden stand im Spannungsfeld der gegenseitigen Beschuldigungen beider Parteien.

Jahrelange Trennung und familiäre Folgen

Die Beziehung der beiden Stars ist bereits seit langem gescheitert. Angelina Jolie reichte 2016 die Scheidung ein, die Ehe wurde erst Ende 2024 rechtskräftig geschieden. Das Paar hat sechs gemeinsame Kinder, die inzwischen alle volljährig sind. Die familiären Verstrickungen bleiben komplex.

Nicht alle Kinder haben den Konflikt unbeeinflusst gelassen. Mehrere von ihnen haben den Nachnamen ihres Vaters abgelegt und tragen seither nur noch den Namen Jolie. Diese Entscheidung spiegelt die tiefen emotionalen Narben wider, die die öffentliche Auseinandersetzung hinterlassen hat. Die beiden lernten sich 2005 am Set des Films Mr. und Mrs. Smith kennen.

Medienwirksame Geschichte seit 2005

Die Bekanntheit des Paares reicht bis zu den Anfängen ihrer Beziehung zurück. In Mr. und Mrs. Smith spielten sie verheiratete Auftragsmörder, was der Realität der Beziehung vorausging. Pitt war zu diesem Zeitpunkt noch mit der Schauspielerin Jennifer Aniston verheiratet, was die Medienberichterstattung zusätzlich aufheizte.

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Das Paar wurde zu einem der medienwirksamsten Ehepaare in Hollywood. Die Heirat der beiden auf dem Anwesen Château Miraval im Jahr 2014 galt als symbolischer Höhepunkt ihrer gemeinsamen Zeit. Die nun erreichte Einigung beendet nicht nur einen Rechtsstreit, sondern auch ein Kapitel der Hollywood-Geschichte.