Nach jahrelangem Streit einigen sich Brad Pitt und Angelina Jolie im Fall Miraval. Doch der Gerichtskampf ist noch nicht vorbei.

gibt es eine überraschende Wendung: Die beiden Schauspieler haben ihren erbitterten Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval beendet. Wie aus einem gemeinsamen Gerichtsantrag vom Mittwoch hervorgeht, verzichten die Ex-Partner künftig auf sämtliche Forderungen gegeneinander.

Hinter verschlossenen Türen wurde eine Einigung erzielt, über deren finanzielle und rechtliche Einzelheiten nichts bekannt ist. Ihre Vertreter erklärten laut"Wir haben uns im besten Interesse unserer Familie außergerichtlich geeinigt und werden uns nicht weiter dazu äußern. Alle Kommentare in Medienberichten, die 'Quellen' zugeschrieben werden, stammen tatsächlich weder von uns noch von jemandem, der uns nahesteht.

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" Damit endet zumindest für das einstige Traumpaar eine jahrelange Auseinandersetzung, die längst weit über geschäftliche Differenzen hinausgegangen war und auch schwerwiegende Anschuldigungen gegenFür den russischen Milliardär Yuri Shefler ist die juristische Auseinandersetzung dagegen noch nicht ausgestanden.hält an seiner Klage gegen den Geschäftsmann und dessen Unternehmen Tenute del Mondo fest. Hintergrund ist der Verkauf von50-prozentiger Beteiligung an Château Miraval für etwa 64 Millionen Dollar .vorbereitet.