Brad Pitt und Angelina Jolie haben ihren jahrelangen Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval außergerichtlich beigelegt und ein gemeinsames Statement veröffentlicht.

Brad Pitt und Angelina Jolie haben ihren jahrelangen Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval außergerichtlich beigelegt und ein gemeinsames Statement veröffentlicht. , 51, eines der letzten großen Streitthemen ihrer gescheiterten Ehe ausgeräumt.

Die beiden Hollywoodstars verständigten sich am Mittwoch, 25. November 2026, auf einen außergerichtlichen Vergleich im Rechtsstreit um das französische Weingut Château Miraval. Damit endet eine juristische Auseinandersetzung, in deren Verlauf auch schwere Vorwürfe gegen Pitt aus der Zeit ihrer Ehe öffentlich geworden waren.

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"Wir haben uns im besten Interesse unserer Familie außergerichtlich geeinigt und werden uns dazu nicht weiter äußern" , heißt es in einem gemeinsamen Statement, das die Sprecher:innen von Angelina Jolie und Brad Pitt unter anderem den US-Magazinen "People" sowie "Us Weekly" zukommen ließen. Über die Konditionen der Einigung wurde nichts bekannt.