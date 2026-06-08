Brad Pitt und Ines de Ramon: Liebesbeweis bei den French Open

Brad Pitt zeigte sich mit seiner Freundin Ines de Ramon bei den French Open in Paris. Das Paar genoss das Damenfinale und turtelte öffentlich. Pitt scheint nach turbulenter Vergangenheit sein Liebesglück gefunden zu haben. Der Hollywoodstar und die Schmuckdesignerin wohnen bereits zusammen. Ein Insider berichtet von ihrem gemeinsamen Alltag.

Brad Pitt und Ines de Ramon haben am Samstag bei den French Open in Paris ein klares Statement ihrer Liebe abgegeben. Auf der Tribüne des Stade Roland-Garros verfolgte das Paar das Damenfinale zwischen Mirra Andreeva und Maja Chwalinska.

Dabei zeigten sich der 62-jährige Hollywoodstar und die 33-jährige Schmuckdesignerin äußerst vertraut und verliebt. Sie kuschelten sich aneinander, hielten Händchen und genossen die Nähe in der ersten Reihe. Es war ein intimer Moment, den Millionen von Tennisfans weltweit miterlebten. Für Brad Pitt, der als glühender Tennisfan bekannt ist, bot sich die Gelegenheit, der Welt zu zeigen, wie glücklich er mit seiner neuen Partnerin ist.

Die beiden scheinen das Rampenlicht zu genießen und scheuen sich nicht, ihre Zuneigung öffentlich zu zeigen. Ines de Ramon, die seit Ende 2022 an seiner Seite ist, strahlte an seiner Seite und wirkte völlig entspannt. Es war ein Tag, der von Romantik und Harmonie geprägt war, fernab der turbulenten Vergangenheit des Schauspielers. Die Beziehung zwischen Brad Pitt und Ines de Ramon hat sich in den letzten Monaten intensiviert.

Laut einem Insider, der dem Magazin People vertrauliche Details preisgab, wohnen die beiden inzwischen zusammen. Die Quelle berichtete: Wenn sie zu Hause sind, entspannen sie sich einfach gemeinsam. Da Brad aber viel unterwegs sei, beziehe er Ines in seine Reisepläne mit ein. Genau das taten sie in Paris, wo sie nicht nur die French Open besuchten, sondern auch ein intimes Konzert des Red-Hot-Chili-Peppers-Bassisten Flea im Konzerthaus L'Alhambra am 29.

Mai. Nach dem Konzert traf sich das Paar mit Regisseur David Fincher im Restaurant des Grand Palais. Brad kombinierte hier offenbar Arbeit mit Vergnügen, denn Fincher und Pitt drehen gemeinsam das Comedydrama The Adventures of Cliff Booth. Nach diesen romantischen Ausflügen sollen Brad und Ines im Fünf-Sterne-Hotel Bvlgari eingecheckt haben, was den Luxus und die Exklusivität ihres Paris-Aufenthalts unterstreicht.

Brad Pitts Liebesleben war lange Zeit von Turbulenzen geprägt. Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Angelina Jolie im Jahr 2016 und dem anschließenden Rosenkrieg durchlebte der Schauspieler schwierige Jahre. Auch die Scheidung von seiner ersten Ehefrau Jennifer Aniston liegt inzwischen 20 Jahre zurück. Jennifer Aniston hat ihr Brad-Pitt-Trauma offenbar überwunden und zeigt sich seit November 2025 offiziell mit ihrem neuen Partner, dem Lifecoach Jim Curtis.

Die beiden lernten sich über gemeinsame Freunde kennen und sind laut Instagram innig verliebt. In der Zwischenzeit haben auch Brads Kinder Zeichen gesetzt: Neben Sohn Maddox haben bereits die Töchter Zahara, Shiloh und Vivienne den Nachnamen Pitt abgelegt, was auf eine zunehmende Distanzierung von der Familie hindeutet. Doch Brad Pitt scheint mit Ines de Ramon einen Neuanfang gefunden zu haben. Die Schmuckdesignerin, die selbst aus einer angesehenen Familie stammt und in der Modewelt bekannt ist, verleiht ihm Stabilität und Glück.

Ihre gemeinsamen Auftritte, wie der bei den French Open, zeigen ein Paar, das sich seiner Liebe sicher ist und keine Berührungsängste hat. Es ist ein öffentliches Liebesgeständnis, das die Herzen der Fans höher schlagen lässt und die Spekulationen über eine baldige Verlobung oder Hochzeit anheizen könnte. Paris, die Stadt der Liebe, bietet den perfekten Rahmen für diese Romanze. Die French Open sind ein gesellschaftliches Ereignis, das Prominenz aus aller Welt anzieht.

Brad Pitt und Ines de Ramon nutzten die Gelegenheit, um ungestört zusammen zu sein und dennoch Präsenz zu zeigen. Sie saßen in der ersten Reihe, direkt neben anderen Berühmtheiten, und wirkten wie ein glückliches Paar, das die Augenblicke genießt. Die Tennisspielerinnen auf dem Platz kämpften um Punkte, aber die Aufmerksamkeit der Kameras galt oft dem prominenten Duo. Brad Pitt, der mit seiner Filmkarriere immer noch auf Erfolgskurs ist, scheint in seinem Privatleben endlich zur Ruhe gekommen zu sein.

Sein aktuelles Projekt mit David Fincher verspricht ein weiterer Hit zu werden, und die Präsenz von Ines bei beruflichen Terminen zeigt, wie sehr er sie in sein Leben integriert. Die Zukunft des Paares sieht rosig aus, und die Welt schaut gespannt auf die nächsten Schritte. Ob sie sich verloben oder einfach ihr Glück genießen, bleibt abzuwarten, aber eines ist sicher: Brad Pitt hat in Ines de Ramon eine Partnerin gefunden, die ihm Halt gibt und sein Leben bereichert.

Die French Open waren nur ein weiterer Beweis für ihre tiefe Verbundenheit, und die Romantik in Paris wird ihnen sicher noch lange in Erinnerung bleiben





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