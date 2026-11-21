Brad Pitt kehrt in World War Z 2 zurück. Regisseur Edward Berger und der Schauspieler entwickeln neue Zombie-Logik für das Epos nach 13 Jahren Pause.

Brad Pitt bereitet sich mit großer Intensität auf die Fortsetzung seines Hit-Films vor. Der sechundsechzigjährige Hollywoodstar arbeitet aktuell an verschiedenen Projekten, darunter die Rolle als Eisenarbeiter im Film Connector. Bei der Umsetzung von World War Z 2 setzt er auf die Regie von Edward Berger, der für seinen Erfolg Im Westen nichts Neues bekannt ist. Die Dreharbeiten zur Zombie-Fortsetzung sind in vollem Gang und versprechen ein spektakulares Kinoerlebnis.

Zwei Jahrzehnte Filmkarriere und neue Herausforderungen

Brad Pitt zeigt mit sechzig zwei Jahren keinerlei Anzeichen einer Ermüdung in seiner langen Karriere. Er übernimmt weiterhin anspruchsvolle Rollen, die hohe körperliche Fitness erfordern, wie seine bevorstehende Rolle als Arbeiterlegende im Actionfilm Connector zeigt. Parallel dazu arbeitet er an der Fortsetzung des Zombie-Thrillers, der ihn als ehemaliges Mitglied der Vereinten Nationen in die Rolle des Gerry Lane zurückversetzt. Das erste Teil des Films war vor dreizehn Jahren ein großer Erfolg und gilt bis heute als Meilenstein des Genres.

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Neue Zombie-Logik und frische Narrative

Brad Pitt äußerte sich aktuell zu den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem zweiten Teil des Zombiefilms. Er betonte, dass sie aktiv an der Geschichte arbeiten und dabei über die Logik der Untoten diskutieren. Da es sich um ein altbekanntes Thema handelt, liegt der Fokus darauf, eine frische Perspektive zu schaffen. Pitt möchte die Handlung an einen Ort führen, der noch nie zuvor im Genre gesehen wurde, und freut sich bereits auf die Umsetzung der guten Ideen, die im Gespräch sind.

Kreative Inspirationen und Einflüsse von Nolan

Die kreative Vision für World War Z 2 orientiert sich an den Arbeiten von Christopher Nolan und Denis Villeneuve. Pitt dachte dabei an Szenarien, die epische Ausmaße annehmen, ähnlich wie in den Filmen Die Odyssee oder Dune: Part Three. Eine spezifische Inspiration stammt aus der Romanvorlage, insbesondere aus der Schlacht von Yonkers. Diese historische Konfrontation der US-Streitkräfte mit den Untoten endete in einer katastrophalen Niederlage aufgrund militärischer Überheblichkeit und bietet ein perfektes Fundament für ein gigantisches Zombie-Epos.

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Anpassung des Impfstoff-Szenarios

Die Anpassung des Szenarios erfordert sorgfältige Planung, da die Handlung des ersten Films mit der Entwicklung eines Impfstoffes endet. Dieser Impfstoff macht Infizierte für andere Menschen buchstäblich unsichtbar, was die Dynamik der neuen Konfrontation verändert. Die Figuren aus dem ersten Teil, wie die Figur des Gerry Lane, erscheinen in der ursprünglichen Romanvorlage nicht. Daher müssen die Ereignisse aus dem Buch, wie die Schlacht von Yonkers, inhaltlich so verändert werden, dass sie in das etablierte Universum des Films passen.

Ausblick auf das Zombie-Spektakel in den Kinos

Die Kombination aus den visuellen Möglichkeiten moderner Kinotechnik und den bewährten Narrativelementen soll zu einem einzigartigen Erlebnis werden. Edward Berger bringt seine Erfahrung als Regisseur von Im Westen nichts Neues in das Projekt ein. Brad Pitts Engagement und seine Vision für eine innovative Zombie-Geschichte versprechen, die Erwartungen der Fans zu übertreffen. Die Arbeiten an der Drehbuchfassung und der kreativen Konzeption schreiten voran, um ein Werk von höchster Qualität zu schaffen.