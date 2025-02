Brad Pitts Tattoo-Kunst: Ein Einblick in die Tattoos des Schauspielers

Brad Pitt präsentiert seine Tattoos erstmals im Detail. GALA zeigt die Motive und ihre mögliche Bedeutung.

Brad Pitt , bekannt für seine Schauspielkarriere und seine Beziehung zu Angelina Jolie , zeigt nun erstmals seine zahlreichen Tattoos im Detail. Der Schauspieler, der in der Vergangenheit eher zurückhaltend gegenüber seinen Tätowierungen war, präsentiert sich in einem seltenen Anblick mit oberkörperfreiem T-Shirt und zeigt die Kunst werke, die seinen Körper schmücken. Und tatsächlich: Pitts Körper ist mit einer Vielzahl von Motiven und Sprüchen bis ins Detail verziert.

Einige der Tattoos erinnern an Pitt's Ex-Frau Angelina Jolie und ihre gemeinsame Vergangenheit. So trägt er zum Beispiel Jolies Geburtstag in Khmer, der offiziellen Sprache Kambodscha, auf seinem Unterbauch, sowie ein filigranes „A“ für ihren Vornamen. Auch die Linien auf seinem Rücken stammen von Jolie selbst. Doch nicht nur an Jolie erinnert er sich. Pitt hat verschiedene weitere Tattoos, die seine Persönlichkeit und Gedanken widerspiegeln. Auf seinem Oberarm findet sich eine Motorradskizze, auf der Innenseite seines rechten Bizeps ein Zitat des Dichters Rumi und eine Silhouette eines Mannes, der über seinem Schatten steht. Sein linker Unterarm trägt einen französischen Satz, der „Das Leben ist absurd“ bedeutet. Auf seinem rechten Arm verläuft eine lange, vertikale Linie, die mit einer horizontalen Linie unter seinem Handgelenk ein Kreuz bildet. Auf der rechten Seite sind die Initialen seiner sechs Kinder verewigt: 'M' für Maddox, 'P' für Pax, 'Z' für Zahara, 'S' für Shiloh, 'V' für Vivienne und 'N' für Knox. Weitere Tattoos zeigen einen Tornado auf seiner linken Hüfte, einen Nashornkopf und einen menschlichen Schädel am Bein. Mit diesen vielfältigen Motiven und Sprüchen offenbart Brad Pitt einen neuen Blickwinkel auf sich selbst und seine Gedankenwelt





gala / 🏆 63. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Brad Pitt Tattoos Angelina Jolie Motiven Biografie Kunst

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Rendezvous mit Joe Black: Brad Pitts Todesszene ist ein Skandal!Der Artikel erinnert an das Herzschmerz-Fantasy-Melodram „Rendezvous mit Joe Black“ und Brad Pitts unvergessliche Todesszene im Film. Der Autor betont die Drastik und Unerwartetheit der Szene und klagt über ihre niedrige Platzierung in einer Liste der überraschendsten Filmtode. Er erwähnt auch kurz die Filmhandlung und dass der Film ab sofort bei Netflix verfügbar ist.

Weiterlesen »

Brad Pitts Luxus-Villa auf der Insel Schwanenwerder zum VerkaufDie geheimnisvolle Luxus-Villa auf der Insel Schwanenwerder in der Havel am Rande Berlins, umwoben von Gerüchten und Skandalen, steht zum Verkauf. Die Villa wurde von dem weltbekannten Architekturbüro Graft entworfen, das auch Projekte für Brad Pitt realisiert hat.

Weiterlesen »

Pietro Lombardi ehrt seine Verlobte Laura mit neuem TattooBei Pietro Lombardi geht Liebe unter die Haut. Für seine Partnerin Laura Maria Rypa hat sich der Sänger jetzt ein neues Tattoo zugelegt.

Weiterlesen »

Pietro Lombardi: Er schockt Fans mit neuem Tattoo für seine LauraPietro Lombardi ziert ein neues Tattoo. Bei der Körperkunst handelt es sich ohne Frage um ein besonderes Merkmal seiner Partnerin Laura Maria Rypa.

Weiterlesen »

Pete Davidson: So viel zahlte er für seine Tattoo-EntfernungenEin neues Leben: Pete Davidson investiert 200.000 Dollar in die Entfernung seiner Tattoos. Seit September ist der Comedian zudem clean.

Weiterlesen »

Angelina Jolie: Oscar-Nominierung verpasst! „Hollywood ist Team Brad!“Angelina Jolie ist wegen der Oscars am Boden zerstört, sie wurde nicht nominiert. Während Insider glauben, dass Hollywood auf Brad Pitts Seite steht.

Weiterlesen »