Die NFL-Kabine sei 'ein sehr heiliger Ort, und das sollten wir als Spieler nie aus den Augen verlieren', sagt die NFL-Ikone.

Die NFL-Kabine sei"ein sehr heiliger Ort, und das sollten wir als Spieler nie aus den Augen verlieren", sagt die NFL-Ikone. NFL-Ikone Tom Brady hat Footballstar Aaron Rodgers für dessen geräuschvollen Abgang bei den Pittsburgh Steelers kritisiert.

„Niemand gewinnt, wenn die Familie sich streitet“, sagte der frühere Star-Quarterback und heutige TV-Experte bei Fox. Rodgers war am Mittwoch von den Steelers nach einem heftigen öffentlichen Angriff auf Headcoach Mike McCarthy entlassen worden.

Advertisement

Advertisement

„Die NFL-Kabine ist ein sehr heiliger Ort, und das sollten wir als Spieler nie aus den Augen verlieren“, meinte der siebenmalige Super-Bowl-Champion Brady. „Es ist ein Privileg, in dieser Kabine zu sein, wenn man mit seinen Teamkollegen kämpft, wenn man mit seinen Trainern kämpft, man immer als Team zusammen agiert. Es sollte nie der Ort sein, von dem aus private Dinge öffentlich werden.