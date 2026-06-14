Braisaz-Bouchet kritisiert französischen Verband nach Betrugsskandal

Die olympische Biathlon-Siegerin Justine Braisaz-Bouchet wirft dem französischen Verband vor, nach dem Kreditkartenbetrug durch ihren Teamkollegen nicht angemessen reagiert zu haben. Sie trainiert nun allein für die nächste Saison, will aber ihre Karriere fortsetzen.

Die Olympiasiegerin Justine Braisaz-Bouchet erhebt schwere Vorwürfe gegen den französischen Biathlon verband, nachdem ihr ehemaliger Teamkollege Julian Simon wegen Kreditkartenbetrug s an ihr verurteilt wurde. Obwohl Simon schuldig gesprochen wurde, zog der Verband ihn nur für wenige Wochen aus dem Weltcup zurück.

Braisaz-Bouchet kritisiert, dass die Täter oft ohne angemessene Konsequenzen davonkommen und die Opfer ignoriert werden. Sie fühlt sich vom Verband nicht wertgeschätzt und wird die Saisonvorbereitung für 2026/27 alleine absolvieren. Trotz der angespannten Situation denkt sie nicht an ein Karriereende, da sie den Sport weiterhin liebt. Braisaz-Bouchet gehört zu den erfahrensten Athletinnen im Biathlon mit über 300 Weltcup-Starts und gewann bei der WM 2024 Einzel-Gold im Massenstart





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