Brajan Gruda beeindruckt bei DFB-Debüt mit Solo-Tor gegen Serbien

RB-Leipzig-Star Brajan Gruda feierte sein DFB-Debüt gegen Serbien mit einem Solotreffer. Lothar Matthäus und Jürgen Klopp loben die Leistung des 18-Jährigen nach dem 4:1-Sieg.

Brajan Gruda feierte sein Debüt für die deutsche DFB -Nationalmannschaft bei der Partie gegen Serbien in Belgrad mit einer eindrucksvollen Leistung. Der 18-jährige Profi aus der RB-Leipzig-Akademie wurde von Bundestrainer Jürgen Klopp vor dem Bayern-Spieler Lennart Karl für die Aufstellung nominiert. Gruda überzeugte bereits in der ersten Halbzeit durch wiederholte Soli und technische Aktionen im offensiven Drittel.

Solotreffer in der 50. Minute zwingt

Den Höhepunkt seiner Vorstellung lieferte Gruda nach einer knappen halben Stunde Spielzeit. Bei Ballgewinn im eigenen Drittel startete er den Konter im Zwei-gegen-Eins und entschied die Situation selbst. Aus 15 Metern versenkte er einen satten Schuss mit dem Linksfuß. Der serbische Torwart Vanja Milinković-Savić hatte bei diesem Treffer keine Chance. Der Ball landete präzise im rechten unteren Eck des Tores.

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Matthäus vergleicht Tor mit WM-1990-Highlight

Die Aktion sorgte auch in der RTL-Kommentierung für große Begeisterung. Der Fußball-Experte Lothar Matthäus nannte Gruda scherzhaft nach sich selbst. Er zog einen direkten Vergleich zu seinem eigenen Tor im deutschen Spiel gegen Jugoslawien bei der Weltmeisterschaft 1990. Dort erzielte er per Solo das zwischenzeitliche 3:1, welches später zum Tor des Jahres 1990 gewählt wurde. Matthäus betonte, dass die Technik von Gruda ihn besonders beeindruckte.

Klopp und Fuss loben Entscheidung

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Gruda bereits vor dem Spiel in Belgrad als geilen Zocker bezeichnet. Nach dem Debüt erklärte er im Interview mit RTL, warum sich die Entscheidung für Gruda statt für Karl ergeben hat. Beide hätten überragend trainiert. Für den Trainer war die Auswahl daher einfach. Der deutsche Rekord-Nationalspieler Matthäus kritisierte hingegen das Verhalten der serbischen Abwehr. Er monierte kein professionelles Verhalten auf der gegnerischen Seite.

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Zweiter Treffer sichert deutschen Sieg

Deutschland setzte den Druck fort und erhöhte den Vorsprung. In der 52. Minute schlug Lennart Karl zu. Er nutzte die Unruhe in der serbischen Abwehr und schlug das 2:0 für die DFB-Auswahl. Der Angriff der deutschen Mannschaft war damit nicht zu stoppen. Die zweite Halbzeit verlief klar zugunsten der Elf um Jürgen Klopp. Die serbische Defense hatte gegen die deutschen Offensivkräfte keine wirksamen Antworten.

Weiterer Torverlauf endet mit 4:1

Deutschland kontrollierte das Spiel weiter. In der 66. Minute erzielte der 19-jährige Benjamin Šeško seinen ersten Treffer für die DFB-Auswahl. Er sorgte für das 3:0 und festigte die Führungsposition. Das Team wirkte sicher und beherrschend auf dem Feld. Die Defensive um Kapitän Nico Schlotterbeck hatte ihre Aufgabe gut erfüllt. Serbien fand keinen Zugriff auf das deutsche Spiel.

Abschluss und Bedeutung für Gruda

In der 82. Minute schloss Maximilian Beier die Abrechnung ab. Er verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 4:1-Endstand. Damit war der Sieg für Deutschland nicht mehr gefährdet. Für Brajan Gruda war das Debüt ein voller Erfolg. Die Leistung in Belgrad unterstrich seine hohe Qualität. Er hatte die Erwartungen an sein erstes Länderspiel mehr als erfüllt. Die Reaktion von Experten und Trainern war durchweg positiv.