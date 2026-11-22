Brajan Gruda erhält modifizierten Audi RS7 zum 160.000 Euro Neupreis. Der Spieler belohnt sich mit dem Traumauto nach starkem Debüt in der Nationalmannschaft.

Brajan Gruda hat mit einem herausragenden Auftritt in der deutschen Nationalmannschaft bundesweit für Aufsehen gesorgt. Der 22-jährige Flügelspieler steuerte zwei Tore und zwei Vorlagen bei, was ihn zum Liebling von Bundestrainer Jürgen Klopp machte. Direkt nach dem Länderspiel gegen die Niederlande in Berlin erfolgte die besondere Belohnung in Form eines hochmodifizierten gebrauchten Audi RS7 V8.

Traumauto mit Batmobil-Look

Das Fahrzeug hat einen Neupreis von 160.000 Euro und wurde im Stil des Batmobiles umgebaut. In einer Episode der YouTube-Sendung PIMP YOUR RIDE zeigt sich, wie Gruda das Auto bei Ambienteprinz in Berlin abholt. Fünfzehn Mitarbeiter waren zwei Wochen lang an dem Umbau beteiligt, um den Wagen in einen wahren Hingucker zu verwandeln.

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Karbon und Folienarbeit

Der Umbau enthält maximale Karbonteile im Wert von knapp 30.000 Euro. Zudem erhielt der RS7 eine seidenmatte Folie, die an das Tuning des Batman Dark Knight erinnert. Gruda zeigte sich von der Leistung überwältigt und äußerte seine Begeisterung mit den Worten, dass er nach Worten suche, da sein Herz vor Freude rasste.

Professionelles Verhalten

Neben der körperlichen Leistung hat sich Gruda auch mental weiterentwickelt. Er arbeitet nun stärker nach hinten, was in der internen Entwicklung des Klubs sehr gelobt wird. Zusätzlich ist er in der Vor- und Nachbereitung von Spielen professioneller aufgetreten als in der vergangenen Saison.

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Transferverpflichtung und Zukunft

Seit Sommer ist Gruda wieder von Brighton ausgeliehen, wobei eine Kaufpflicht von 25 Millionen Euro greift. Diese tritt in Kraft, wenn der Spieler im neuen Jahr drei Bundesligaspiele absolviert hat. Sollte er ab der Winterpause in jedem Spiel von RB Leipzig zum Einsatz kommen, wird die Verpflichtung am 16. Januar 2027 fällig.

Regelungen zur Mobilität

Trotz des exklusiven Autos darf Gruda das Fahrzeug offiziell nicht zum Training nutzen. Für die Spieler stehen weiterhin MINI-Dienstwagen zur Verfügung. Seit 2024 ist die BMW Group der offizielle Mobilitätspartner des Vereins, was die Nutzung privater Hochleistungsautos auf dem Gelände einschränkt. Der Anschlussvertrag läuft bis Juli 2031.