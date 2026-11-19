RB Leipzig-Trainer Martin Demichelis dämpft die Hype um Brajan Gruda. Der 22-Jährige muss sich sofort beweisen, bevor er im März auf Jürgen Klopp trifft.

Brajan Gruda steht derzeit im Fokus des deutschen Fußballs und wird in Medienberichten mit Superstars wie Arjen Robben und Lionel Messi verglichen. Der 22-jährige Flügelstürmer hat durch seine Leistungen für die Nationalmannschaft internationale Aufmerksamkeit erregt. Seine Erfolge haben ihn zu einem der gefeiertsten jungen Spieler der Bundesliga gemacht.

RB Leipzig dämpft die Euphorie rund um Gruda

Der Arbeitgeber RB Leipzig reagiert auf die anhaltende Euphorie um Brajan Gruda jedoch deutlich zurückhaltend. Trainer Martin Demichelis setzt beim Thema des Flügelspielers eine bewusste Bremse, um die Hoffnungen auf der Erde zu halten. Demichelis freut sich zwar sehr für den Spieler, betont aber, dass die Entwicklung von Talenten ein langfristiges Vereinsziel ist. Er fordert, dass Gruda mit beiden Füßen weiterhin auf dem Boden bleiben muss, trotz der medialen Aufmerksamkeit.

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Der 45-jährige Trainer betont, dass es zwar schön sei, für die Nationalmannschaft zu spielen, der echte Test beginne jedoch erst im Vereinsalltag. Die Rückkehr in den Klub und die sofortige Leistungssteigerung für RB Leipzig sei die wichtigere und schwerere Aufgabe. Martin Demichelis weist darauf hin, dass Gruda den nächsten Schritt sofort machen muss. Dieser nächste Schritt ist definiert als die Vorbereitung auf das kommende Bundesligaspiel des Vereins.

Union Berlin ist der nächste Schritt für Gruda

Am Samstag muss RB Leipzig zur Begegnung bei Union Berlin antreten. Das Spiel beginnt um 15.30 Uhr und stellt eine direkte Herausforderung für Brajan Gruda dar. Für alle, die den Straßenfußballer kennen, ist klar, dass er seine bisherigen Leistungen realistisch einschätzen kann. Gruda weiß selbst sehr gut, dass er noch weitere Entwicklungsschritte gehen muss, um seine Position zu festigen.

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Die Beziehung zu den Trainern ist dabei ein wichtiger Faktor. Gruda steht nicht nur unter der Ägide von Martin Demichelis, sondern pflegt auch einen Super-Draht zu Jürgen Klopp. Der 59-jährige Bundestrainer wird im März das Nations-League-Viertelfinale leiten. Gruda plant, dort wiederzusehen und seine aktuellen Leistungen unter Beweis zu stellen, um sich für die kommenden internationalen Aufgaben zu empfehlen.

Personalie und Kader-Status vor dem Auswärtsspiel

RB Leipzig blickt mit einem gut aufgestellten Kader dem Spiel entgegen. Personal sind nur Marc Guiu und Assan Ouédraogo als nicht verfügbar gemeldet. Alle anderen Spieler des Profikaders sind aktuell fit und einsatzbereit für die Partie in Berlin. Das Team bereitet sich intensiv auf die hohen Anforderungen des Auswärtsspiels vor.

Drei Nationalmannschafts-Rückkehrer werden jedoch erst im Trainingsalltag zum Squad stoßen. Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald und Abdoul Koné gehören ebenso dazu wie Ezechiel Banzuzi und Antonio Nusa. Diese fünf Spieler werden erst beim Abschlusstraining am Freitag offiziell zum Training dazustoßen. Bis dahin müssen sie ihre Fitness nachweisen, um für das Spieltags-Team zur Verfügung zu stehen. Trainer Demichelis hat betont, dass in den letzten Spielen gute Schritte nach vorn gemacht wurden. Diese Leistungen müssen mit in die kommende Partie genommen werden, um die Momentum gegen Union Berlin zu halten.