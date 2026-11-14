Brajan Gruda glänzt beim Länderspieldebüt im DFB-Team mit einem spektakulären Tor und könnte die Lücke am rechten Flügel schließen.

Das DFB-Team feierte einen traumhaften Start für Brajan Gruda bei seinem offiziellen Debüt in der Nationalelf. Der 22-jährige Offensivspieler von RB Leipzig überzeugte bei seiner Premiere nicht nur durch Technik, sondern zeigte mit einem spektakulären Treffer, dass er potenziell die langfristige Lösung für die seit Jahren bestehende Schwachstelle an der rechten Außenbahn darstellen könnte. Gruda verwandelte die Chance in ein Tor, das von der sportlichenjournalistik und den Fans gleichermaßen als Meisterleistung gefeiert wurde.

Das Traumtor und die Reaktion der Fans

Der Moment des Erfolgs ereignete sich, als Gruda an der Mittellinie den Ball erhielt. In der Manier der beiden argentinischen Fußball-Legenden Lionel Messi und Diego Maradona setzte er über den halben Platz zum Angriff an. Kurz außerhalb des Strafraums zog er den Ball flach und präzise in das rechte Eck des Tors. Dieses Debüt-Tor gilt unter Experten als absoluter Prototyp eines erfolgreichen Einstiegs in die Nationalmannschaft. Gruda selbst beschrieb das Geschehen im Nachhinein als wenig Widerstand erfahrend.

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"Der Jo spielt mir den Ball zu", erläuterte Gruda den Aufbau. "Und mit dem ersten Kontakt hatte ich so viel Platz. Ich habe ihn einfach genutzt." Der Spieler gab zu, dass ihn zunächst schockierte, dass ihn die Defensive kaum attackierte, was ihm erlaubte, den Ball ohne Widerstand in das Netz zu schießen. Diese technische Präzision und das räumliche Bewusstsein waren für die anwesenden Beobachter der entscheidende Faktor für den Erfolg der Szene.

Jurgen Klopps Begeisterung und technische Analyse

Jurgen Klopp, der als erfahrener Trainer die Leistung seines Schützlings beurteilte, zeigte sich beeindruckt, betonte jedoch, dass die Fähigkeiten Grudas keine Überraschung darstellten. Der Trainer erklärte klar, dass es außer Frage stehe, dass Brajan auf einem solchen Niveau spielen kann. Er versicherte, er würde einem solchen Spieler niemals verbieten, Dribblings auszuführen, da diese ein wesentlicher Bestandteil seines Spiels sind. Für Klopp war die offensive Leistung ein Traum, den er als wundervollen Fußballer lobte und ihm persönlich großen Spaß beim Zuschauen bereitete.

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Grudas Formkurve hat sich in letzter Zeit deutlich erholt, nachdem er die vergangene Länderspielphase aufgrund einer Zerrung der Bauchmuskulatur verpasste. Seit seiner Genesung kam er in seinem Verein vermehrt zum Einsatz und zeigte steigende Leistungen. Bereits im März hatte er zum Kader der deutschen Auswahl gehört und mit der U21 das EM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland bestritten, bei dem er beim 3:0-Sieg zur Halbzeit ausgewechselt wurde.

Der historische Kontext am rechten Flügel

Die Position auf dem rechten Flügel ist im DFB-Team seit Langem eine Dauerbaustelle. In der jüngeren Geschichte der deutschen Nationalmannschaft waren wenige hochklassige Rechtsaußen zu finden. Bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 agierte meist ein Spieler dort, der eigentlich für das Zentrum konzipiert war, aber dort ein so hohes Niveau zeigte, dass seine falsche Positionierung kaum auffiel. Erst als dieser Spieler plötzlich nicht mehr verfügbar war, wurde die Vakanz an der Außenbahn deutlich.

Bei der WM 2018 war Thomas Müller zwar noch im Kader, entsprach aber nicht mehr ganz dem Niveau der vorherigen Turniere. Bei der WM 2022 kam Julian Brandt zum Einsatz, verbreitete jedoch kaum Angst bei den Gegnern. Auch Leroy Sane, der lange als große Hoffnung für diese Position galt, konnte seine letzte Chance bei der WM 2026 nicht nutzen. Im Vergleich dazu hat Gruda bei seinen DFB-Kollegen bereits mächtig Eindruck hinterlassen. Ein anderer junger Spieler, der in Belgrad nicht zum Einsatz kam, gilt zwar ebenfalls als Hoffnungsträger, doch Gruda hat sich bereits einen Platz in der DFB-Historie gesichert.

Karrieredaten und zukünftige Perspektiven

Seit dem Jahr 2000 ist Brajan Gruda erst der zwölfte Spieler, der bei seinem Nationalmannschaftsdebüt sofort treffen konnte. Sein direkter Vorgänger in dieser statistischen Rubrik war Assan Ouedraogo vor gut einem Jahr. Diese Tatsache unterstreicht die besondere Qualität seiner Leistung. Kurz- und mittelfristig muss sich jedoch erst klären, wie es für Gruda auf Klubebene weitergeht, da er derzeit nur von Brighton & Hove Albion an RB Leipzig ausgeliehen ist.

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Im kommenden Sommer greift unter Umständen eine Kaufpflicht in Höhe von etwa 25 Millionen Euro. Bestätigt Gruda seine aktuelle Verfassung auch in den kommenden Wochen und Monaten, könnte er für die Sachsen zu einem echten Schnäppchen werden. Sollte er weiter Dribblings im Stil von Messi oder Maradona zeigen, werden bald die ganz großen Klubs am Cottaweg in Leipzig anklopfen, was ihn zu einem Spieler machen könnte, der für einen viel höheren Preis verkauft wird.