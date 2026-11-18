Nach dem 5:0-Sieg gegen Holland überzeugt Brajan Gruda mit zwei Vorlagen. Toni Kroos lobt den jungen Offensivspieler als wichtige Ergänzung für die DFB-Nationalmannschaft.

Die aktuelle Länderspielphase markiert den endgültigen Durchbruch von Brajan Gruda in der deutschen Nationalmannschaft. Der 22-jährige Offensivkünstler, der aktuell von dem Premier-League-Klub Brighton and Hove Albion an den 1. FSV Mainz 05 ausgeliehen ist, hat in dieser Zeit konstant auf höchstem Niveau aufgetreten. Seine Leistungen sind nun dermaßen auffällig, dass der Fußballer bei jeder breiteren Öffentlichkeit und bei den Fans festen Einzug gehalten hat. Insbesondere das Freundschaftsspiel gegen die Niederlande diente als zentrale Bühne für seine Fähigkeiten, wo er seine Rolle als kreativer Kopf im DFB -Trikot unter Beweis stellte.

Grudas Leistung und Kroos' Analyse

Während des Spiels in Berlin zeigte Gruda, was er auf dem Platz zu bieten hat. Er bereitete zwei Tore vor und sorgte selbst für den fünften Treffer, der das Endergebnis von 5:0 besiegelte. Doch die Anerkennung für seine Spielart kam nicht nur von der aktuellen Generation, sondern auch von etablierten Größen. Toni Kroos, 36 Jahre alt, erinnerte sich in einem Podcast bei der Sendung "Einfach mal Luppen" seines Bruders Felix an eine frühere Begegnung. Im März 2024 spielte Mainz in München und verlor dort mit 1:8. Trotz dieser Niederlage fiel Kroos Gruda positiv auf. Er beschrieb den aktuellen DFB-Neuling als einen sehr interessanten Spielertyp, was seine langfristige Beobachtung des Talents belegt.

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Neue Impulse und Derry Scherhant

Neben Gruda stach auch Derry Scherhant, 24 Jahre alt, für Kroos ins Auge. Der Berliner erzielte mit einem sehenswerten Schlenzer das 1:0-Führungstor für die Nationalelf. Kroos wertete die Leistungen beider Flügelspieler als wichtigen Taktstein. Er erklärte, dass diese Spieler der Mannschaft etwas zurückgeben, was in der Vergangenheit zeitweise gefehlt habe. Die Flügelstürmer bringen Dynamik und Kreativität, die das Spielbild der DFB-Auswahl deutlich bereichern und neue strategische Möglichkeiten eröffnen.

Reaktion der Fans und Trainerurteile

Die emotionale Verbindung zwischen den neuen Spielern und dem Publikum war im Berliner Olympiastadion spürbar. Über 71.000 Zuschauer waren anwesend und zeigten sich begeistert von der jugendlichen Offensive. Kroos bemerkte, dass Fans genau dieses Gefühl vermisst hatten. Die jungen Neulinge bringen nicht nur Qualität mit, sondern auch eine Identifikationsmöglichkeit, die die Zuschauermenge anspricht. Trainer Jürgen Klopp, 59 Jahre alt, bewertete Gruda bei dessen Nominierung sehr positiv. Er bezeichnete den Angreifer als "geilen Zocker" mit den typischen Qualitäten eines Straßenfußballers, was seine technische Brillanz und Unberechenbarkeit unterstreicht.

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Hintergrund, Biografie und Vergleich

Grudas persönlicher Hintergrund und sein Spielstil machen ihn zu einer besonderen Persönlichkeit. Er trägt eine albanische Staatsbürgerschaft neben der deutschen und entstammt einer Familie, die stark mit dem Fußball verbunden ist. Seine Spielweise, die von vielen Beobachtern als kaum unterscheidbar von der des Liverpool-Stars Florian Wirtz beschrieben wird, beruht auf ähnlichen Stärken im kreativen Aufbau. Auch in seinem Debüt gegen Serbien hatte Gruda bereits getroffen, was seine Torgefahr bereits unter Beweis gestellt hat.

Zukunftsaussichten und weitere Entwicklung

Trotz der bisherigen Erfolge steht die langfristige Entwicklung von Gruda noch am Anfang. Die Frage, ob er an die historischen Erfolge und die internationale Bestätigung von Toni Kroos im DFB-Dress heranreichen wird, bleibt aktuell offen. Die Kombination aus technischer Eleganz, jugendlicher Energie und der Unterstützung durch erfahrene Veteranen wie Kroos bildet das Fundament für die kommenden Aufgaben. Die kommenden Spiele werden zeigen, ob diese neue Offensive dauerhaft bestehen kann.