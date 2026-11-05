Brajan Gruda verpasst Anruf von Jürgen Klopp vor City-Spiel

Leipzigs Brajan Gruda hatte einen wichtigen Anruf vom Bundestrainer verpasst. Wegen einer Verletzung musste er sich dann doch nicht bei Jürgen Klopp melden.

Jugendarbeit im deutschen Nationalteam steht hoch im Kurs und die Bindung zwischen Trainerstab und den jungen Talenten ist dabei von zentraler Bedeutung. Brajan Gruda, der offensive Mittelfeldspieler von RB Leipzig, hat kürzlich eine Anekdote aus dieser Zeit enthüllt. Sie zeigt, wie nah die Verbindung zum Trainer ist, aber auch wie schnell sich Situationen ändern können.

Verpasster Call vor dem Derby

Ein repräsentatives Statement des Digitalverbands Bitkom zeigt, dass deutsche Jugendliche zwischen sechzehn und neunundzwanzig Jahren durchschnittlich zweihundertsechzehn Minuten täglich ihr Smartphone nutzen. Das ist mehr als dreieinhalb Stunden. Brajan Gruda passt in dieses Bild, da er oft mit dem Handy in der Hand gesehen wird. Trotzdem verpasste er einen besonders wichtigen Anruf.

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Bundestrainer Jürgen Klopp versuchte den Offensivspieler kurz vor dem Spiel gegen Manchester City telefonisch zu erreichen. Gruda war zum Zeitpunkt des Anrufs gerade beim Physiotherapeuten. Er konnte daher den Anruf nicht entgegennehmen und musste später zurückrufen.

Das Gespräch mit dem fünfzigneun Jahre alten Trainer war kurz, aber positiv. Beide lachten viel während des Austauschs. Gruda reagierte erst mit Unverständnis, als er die Nachricht sah. Er musste die Situation zunächst einmal realisiert haben, bevor er den Rückruf tätigte.

Verletzung sperrt den Spieler aus

Dieser Moment blieb jedoch eine Episode ohne direkte sportliche Konsequenz für die Mannschaft. Kurz nach dem Gespräch musste Gruda aus verletzungsbedingten Gründen absagen. Er hatte sich im letzten Bundesligaspiel vor der Länderspielpause eine Bauchmuskelzerrung zugezogen.

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Der Gegner in jenem Spiel war Bayer Leverkusen. Das Match endete mit einer Niederlage für Leipzig. Die Partie wurde mit einem Ergebnis von zwei zu Null entschieden. Diese Verletzung war der Grund, warum er nicht für das nächste Aufgebot zur Verfügung stand.

Gruda selbst ist sich der Bedeutung seiner Rolle bewusst. Er beschreibt sich als Spieler, der sein Potenzial noch nicht voll ausgeschöpft hat. Sein Stil wird als straßenfußballerisch charakterisiert. Klopp schätzt diese Eigenschaften an ihm sehr.

Klopps Einschätzung des Talents

Jürgen Klopp hatte Gruda schon bei der ersten Nominierung ganz oben auf der Liste für die Position geführt. Er nennt den Leipzig-Star einen geilen Zocker mit hoher Dynamik. Die Verletzung aus der Liga war der einzige Grund, ihn nicht einzuberufen.

Trotz der aktuellen Form und der guten Vorbereitung hatte dieletzung den Ausschlag gegeben. Klopp betonte, dass klar war, warum der Spieler diesmal nicht dabei sein würde. Seine Sichtweise basiert auf der langfristigen Entwicklung des Akteurs.

Gruda war bereits im Sommer 2024 im Kader. Damals durfte er als Perspektivspieler mit der A-Nationalmannschaft trainieren. Er gehörte zum Aufgebot beim Testspiel gegen die Ukraine. Das Spiel endete unentschieden bei null zu null.

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Neue Chancen in der Nations League

In diesem Turnier wartete er auf einen Einsatz, der jedoch ausblieb. Jetzt steht die Nations League an. Deutschland tritt dort in wichtigen Begegnungen an. Diese Spiele bieten eine neue Chance für Debüts.

Am dreizehnten November trifft die Mannschaft auf Serbien. Der Gegner ist stark und das Spiel wird als wichtige Hürde gewertet. Am sechzehnten November folgt dann das Duell gegen die Niederlande. Beide Termine sind fixiert.

Gruda zeigt sich motiviert für diese Aufgabe. Er sieht das Debüt nicht nur als persönlichen Erfolg. Es wäre auch ein Stolz für seine gesamte Familie. Der Wunsch nach einem ersten Einsatz für Deutschland ist in ihm präsent.

Die Verbindung zum Trainer bleibt intakt. Trotz des verpassten Calls und der Verletzung ist die Tür offen. Gruda nutzt die Zeit zur Regeneration. Er hofft, bei den nächsten Spielen zeigen zu können, wozu er fähig ist.

Die Erwartungen an den Offensivmann sind hoch. Seine Leistungen auf Vereinsebene werden genau beobachtet. Die Nationalmannschaft benötigt frische Kräfte. Gruda gilt als eine dieser Lösungen.

Die Nations League ist der nächste Test. Die Gegner Serbien und die Niederlande fordern alles ab. Gruda ist bereit, seine Chancen zu nutzen. Der Weg zum Debüt scheint wieder in Reichweite.