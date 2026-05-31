Der Offensivspieler Brajan Gruda will nur zu RB Leipzig bleiben. Der Vertrag läuft nun aus, es gibt keine Kaufoption. RB-Manager Marcel Schäfer sagt nun zu, dass Brajan Gruda bei RB bleiben möchte.

Brajan Gruda will nur zu RB Leipzig bleiben. Der Offensivspieler, der den Sprung zur WM verpasst hatte, kam im Winter per Leihe von Brighton and Hove nach Leipzig.

Der Vertrag läuft nun aus, es gibt keine Kaufoption. RB-Manager Marcel Schäfer sagt nun zu, dass Brajan Gruda bei RB bleiben möchte. Die Engländer von Brighton and Hove müssen nun ein Signal geben, ob sie den Spieler wieder haben möchten. Ein Kauf mit einer Ablöse von deutlich über 20 Millionen Euro ist für Leipzig in diesem Sommer nicht möglich.

Eine Leihe wäre die wahrscheinlichste Option. Der Deal ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Brajan Gruda wird morgen aus dem Urlaub zurückkehren und dann vielleicht wieder nach Leipzig zurückkehren





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