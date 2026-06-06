Brand im Grandhotel Petersberg in Königswinter - Hochzeit abgesagt

Im Grandhotel Petersberg in Königswinter bei Bonn brach am Samstagnachmittag ein Brand aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Hochzeit, die hier stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Einst war das Grandhotel Petersberg in Königswinter bei Bonn prachtvolle Kulisse der Hochzeit von Michael und Corinna (beide 57) Schumacher. Am Samstagnachmittag wollte hier wieder ein Paar den Bund fürs Leben schließen.

Doch das Luxushotel musste wegen eines Brandes evakuiert werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Nach rund einer Stunde konnten die ersten Einsatzkräfte aus dem Einsatz entlassen werden, weil das Feuer gelöscht war. Die Einsatzkräfte konzentrierten sich dann auf die Aufräumarbeiten.

Insgesamt waren 118 Einsatzkräfte vor Ort. Der Besitzer eines der brennenden Autos erlitt einen Schock. Er wurde ambulant behandelt, musste nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Hochzeit, die hier stattfinden sollte, wurde abgesagt.

Das Grandhotel Petersberg war bereits einmal Kulisse für eine Hochzeit. Im August 1995 heirateten hier Michael und Corinna Betsch. Eine weitere Hochzeit fand im Jahr 2016 statt. Daniela Katzenberger heiratete hier Lucas Cordalis





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