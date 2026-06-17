Brand im Harzklinikum Blankenburg: Patientin zündet Matratze, zwei Verletzte

Bei einem Brand in der psychiatrischen Abteilung des Harzklinikums in Blankenburg hat eine Patientin eine Matratze angezündet. Zwei Menschen wurden verletzt, 80 Patienten evakuiert. Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdiensten.

Bei einem Brand im Harzklinikum in Blankenburg wurden zwei Menschen verletzt. Eine Patientin der Psychiatrie soll eine Matratze angezündet haben. Ein Verletzte r sprang aus einem Fenster, um dem Feuer zu entkommen.

Insgesamt 80 Patientinnen und Patienten mussten aus dem betroffenen Bereich evakuiert und in Sicherheit gebracht werden. Die Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem großen Aufgebot vor Ort, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Schwere der Verletzungen war zunächst unklar, später wurde bekannt, dass die mutmaßliche Brandstifterin mit schweren Schnittverletzungen behandelt wurde.

Zudem wurden 25 Menschen, darunter auch Mitarbeitende des Klinikums, mit einer Rauchgasbelastung in andere Kliniken nach Wernigerode und Quedlinburg gebracht. Christian Algermissen, Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik und Mitglied der operativen Einsatzleitung, versicherte, dass alle Betroffenen umfassend medizinisch versorgt und engmaschig überwacht werden. Insgesamt waren etwa 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, machte jedoch zunächst keine weiteren Angaben.

Der Vorfall ereignete sich in der psychiatrischen Abteilung des Klinikums und führte zu einem großen Rettungseinsatz. Die Evakuierung der Patienten gestaltete sich aufgrund der besonderen Situation als herausfordernd. Die genauen Umstände, die zu der Tat führten, sind noch nicht geklärt. Die Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter hat oberste Priorität.

Die Klinikleitung arbeitet eng mit den Einsatzkräften zusammen, um die Folgen des Brandes zu bewältigen. Es wird untersucht, wie es zu der Brandstiftung kommen konnte und welche Sicherheitsmaßnahmen künftig verbessert werden müssen. Der Vorfall wirft Fragen zur Sicherheit in psychiatrischen Einrichtungen auf. Die betroffenen Patienten werden心理isch betreut. Die Ermittlungen dauern an





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