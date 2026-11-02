Brand im Klinikum Ernst von Bergmann Potsdam: Schwerer Brandstiftungsverdacht

Ein Feuer im Potsdamer Klinikum Ernst von Bergmann führte zu leichten Verletzungen. Die Polizei ermittelt wegen schweren Brandstiftungsverdachts gegen eine Person. Schaden in tausender Höhe.

Am Montagmorgen brach ein Feuer in einem Patientenzimmer der Außenstelle des Klinikums Ernst von Bergmann im Potsdamer Wohngebiet Am Stern aus. Die psychiatrische Einrichtung in der Aue war betroffen, nachdem Inventar aus einer bisher ungeklärten Ursache in Brand geraten war. Die Potsdamer Polizei und Feuerwehr bestätigten den Vorfall, bei dem materielle Schäden entstanden und zwei Personen leicht verletzt wurden. Diese erhielten vor Ort erste medizinische Versorgung, bevor der Brand unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Details zum Brandherd und Inventarschaden

Die Feuerwehr Potsdam stellte nach der Löschung fest, dass es sich bei den brennenden Gegenständen um Inventar aus einem Patientenzimmer handelte. Sichtbare Spuren zeigten unter anderem eine Matratze mit deutlichen Brandflecken. Das Feuer hatte sich im ersten Stock des Gebäudes entwickelt und breitete sich dort aus. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen der Behörden auf mehrere tausend Euro beziffert. Eine genaue Summe steht derzeit noch aus, doch die Zerstörung des Raumausstattungsbestandes ist offensichtlich.

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Einsatzstärke und Rettungsmassnahmen

Der Einsatz der Rettungskräfte war umfangreich organisiert. Von den Potsdamer Brandbekämpfern waren 21 Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdiensts direkt im Einsatzgebiet tätig. Zusätzlich hielten 28 Freiwillige Feuerwehrkräfte aus Drewitz, Babelsberg und Klein Glienicke im Bereitstellungsraum Bereitschaft, mussten jedoch nicht aktiv werden. Laut einer Mitteilung der Feuerwehr auf Facebook wurden die Einsatzkräfte auch über eine Person auf dem Dach informiert. Es stellte sich heraus, dass es sich um einen Handwerker handelte, der das Gebäude bereits eigenständig verlassen hatte.

Ermittlungsbeginn und Verdacht auf Brandstiftung

Die Polizei Potsdam nimmt nun den Ernst der Lage ernst und hat eine Anzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Tatumständen übernommen, um die Ursache des Brandes aufzuklären. Im Laufe des Montags sollten Spezialkräfte der Kriminalpolizei den Brandort systematisch untersuchen. Da die Ursache des Feuers noch nicht geklärt ist, wird von vorsätzlichem Handeln ausgegangen. Die genaue Identität der verdächtigen Person steht noch nicht im Mittelpunkt der öffentlichen Berichterstattung, jedoch wird der Fall strafrechtlich verfolgt.

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Sicherheit der Patienten und Mitarbeiter

Die Patientensicherheit stand während des Vorfalls im Vordergrund. Die Meldung der Feuerwehr bestätigte, dass alle anderen Personen das betroffene Gebäude aus eigener Kraft verlassen konnten. Niemand musste durch die Einsatzkräfte gerettet werden, was auf eine funktionierende Evakuierungsprozedur schließen lässt. Die beiden leicht verletzten Personen wurden vor Ort medizinisch behandelt. Es gibt keine Berichte über schwerwiegende Gesundheitsschäden bei Patienten oder Personal. Die Klinik für Psychiatrie, die in der Außenstelle untergebracht ist, muss nun ihre Abläufe überprüfen, um zukünftige Sicherheitsrisiken zu minimieren.

Weitere Schritte und Folgen für die Einrichtung

Die Außenstelle in der Aue wird voraussichtlich vorübergehend für Normaloperationen gesperrt sein. Die Reinigung und der Wiederaufbau der betroffenen Räumlichkeiten werden Zeit in Anspruch nehmen. Die Bewohner der Einrichtung müssen möglicherweise kurzfristig umquartiert werden, um den Betrieb fortsetzen zu können. Die Polizei hofft durch die Spurenanalyse am Brandort auf Hinweise, die zu einer Festnahme führen. Der Fall zeigt die Notwendigkeit strenger Sicherheitskontrollen in medizinischen Einrichtungen mit vulnerablen Patientengruppen.