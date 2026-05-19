Ein Routine-Versuch im Labor eines Chemiefakultätiscampus der Universität Duisburg-Essen führt zu einem Brand und Verletzungsfall. Personen, die das betroffene Gebäude dennoch betreten, sind der polizeilichen Absperrung nachversorgt worden.

Ein Routine- Versuch im Labor geht schief. Es brennt und dichter Rauch breitet sich in einem Uni-Gebäude aus. Ein Mitarbeiter verletzte sich bei dem Vorfall in Essen an der Hand, konnte den Laborbereich jedoch selbst verlassen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in eine Klinik. Das Labor gehört zur Chemiefakultät, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Nach ersten Erkenntnissen sei es bei dem Versuch, der für die Mitarbeiter dort Routine sei, zu einer Reaktion gekommen, die eineausgelöst habe. Die Ursache sei noch unklar.

Das Feuer griff auf die Abzugsanlage des Laborraumes über. Es konnte schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Somit wurden sämtliche Zugänge zum Gebäude gesperrt. Trotz des ausgelösten Feueralarms hätten allerdings wiederholt Personen versucht, das betroffene Gebäude zu betreten.

Die Polizei habe daher den Einsatz an der Absperrung unterstützt. Die Feuerwehr wies ausdrücklich darauf hin, dass bei einem Feueralarm das betroffene Gebäude unverzüglich zu verlassen ist. Eine Rückkehr sei erst nach ausdrücklicher Freigabe durch die Feuerwehr erlaubt





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Uni-Gebäude Brand Brandherd Gasversuch Versuch Verletzung Polizei

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

So (un)gesund ist Fleisch – welches Fleisch kann man essen?Fleisch hat einen schlechten Ruf, aber ist es wirklich so ungesund? Das hängt nicht nur von verschiedenen Faktoren ab, sondern auch davon, wie bewusst der Fleischkonsum ist.

Read more »

Ladeinfrastruktur: Regierung will Wirtschaft und Handel mit flexiblen Vorgaben entlastenDie Bundesregierung hat das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) neu aufgesetzt, um die Ladeinfrastruktur voranzubringen.

Read more »

Essen statt Tabletten: Unis schicken Ärzte in KochkurseDas Konzept „Essen ist Medizin” hat in den USA in den letzten Jahren Einzug in das Medizinstudium gehalten. Auch Kochkurse stehen auf dem Lehrplan.

Read more »

Einsturz eines Gründerzeithauses: Fünf Menschen vermisst in GörlitzNach einem einstürzenden Gebäude Unleashed in Görlitz sind fünf Menschen unvermittelt.Während der Rettung blatantly.

Read more »