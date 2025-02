Brand in Bauernhaus: Bewohner schwer verletzt

Zwei Bewohner eines Bauernhauses im Zollernalbkreis erlitten schwere Verletzungen, als sie versuchten, einen Brand selbst zu löschen. Das Feuer brach laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache im Dachstuhl aus und konnte erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle gebracht werden.

Zwei Menschen erlitten bei Löschversuchen in ihrem Bauernhaus in Grosselfingen im Zollernalbkreis teils schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Anwesen aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache in Brand . Nach ersten Erkenntnissen könnte ein vergessener Topf mit Fett auf dem Herd die Flammen entfacht haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte bereits der Dachstuhl. Eine 42-jährige Bewohnerin erlitt laut einem Polizeisprecher leichte Rauchvergiftung.

Der gleichaltrige Bewohner leidet unter mittelschweren bis schweren Brandverletzungen. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Bewohnern wurden auch ein Feuerwehrmann und ein Mitarbeiter eines Energieversorgers bei den Löscharbeiten von Stromschlag getroffen. Beide blieben jedoch nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen erst nach mehreren Stunden unter Kontrolle bringen. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 300.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an





ntvde / 🏆 3. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Brand Bauernhaus Verletzte Feuerwehrainsatz Ursachenermittlung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Brand in Etterzhausen: Zwei Bewohner gerettetAm Sonntagnachmittag ist in einem Einfamilienhaus in Etterzhausen (Landkreis Regensburg) ein Brand ausgebrochen. Zwei Bewohner konnten unverletzt aus dem Gebäude gerettet werden. Die Löscharbeiten dauerten bis kurz nach 20 Uhr an. Das Feuer ist nach ersten Erkenntnissen in einem Kamin im Erdgeschoss ausgebrochen.

Weiterlesen »

Verrückter Handball-Transfer: Zwei Spiele in zwei Tagen für zwei Klubs mit 42 JahrenAm vergangenen Wochenende kam es in der Handball-Bundesliga zum Domino-Transfer.

Weiterlesen »

Brand in einem alten Bauernhaus in MuckumEin Brand in einem alten Bauernhaus in Muckum, Bünde, führte am Montagmorgen zu einem großen Einsatz der Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen auf das angrenzende Gebäude verhindern.

Weiterlesen »

Zwei Bewohner bei Wohnungsbrand ums Leben gekommenRecklinghausen (ots) Bei einem Wohnungsbrand an der Bothenstraße (ca. 02:45 Uhr) konnte die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag zwei Bewohner nur noch to

Weiterlesen »

Brand in Hauseinfahrt - Bewohner retten sich über LeiternDüren (ots) In der Nacht zum 02.02.2025 kam es zu einem Brand in einer Hausdurchfahrt im Bretzelnweg. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet dor

Weiterlesen »

Toter bei Brand in Ulm-Jungingen entdeckt: Ist es der 89-jährige Bewohner?Im Ulmer Stadtteil Jungingen kommt es in der Nacht zum Mittwoch zu einem Feuer. Die Einsatzkräfte finden einen Toten - ob es der 89-jährige Bewohner des Hauses ist, ist noch unklar.

Weiterlesen »