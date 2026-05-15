Brand in Berlin: Mensch rettende Aktion, Verletzte und Evakuierte

Ein dramatischer Vorfall im Märkischen Viertel in Berlin. Auf dem Balkon verzweifelte Bewohner riefen um Hilfe und sahen dabei einen Mann, der versucht sich von Balkon auf Balkon zu klettern und zu FALLEN scheint. Mit Hilfe eines Sprungpolsters half die Feuerwehr. Auch eine Frau wurde gerettet, kam aber mit Rauchvergiftung ins Krankenhaus.

Drama tische Szenen am frühen Freitagmorgen im Märkischen Viertel in Berlin! Feuer in den Senftenberger Ring im 11. Obergeschoss eines Hochhauses - verzweifelte Bewohner rufen um Hilfe vom Balkon .

Ein Mann versucht sich von Balkon auf Nachbarbalkon zu klettern und brennt sich schwer an. Frau aus anderen Wohnungen werden vorsorglich geholt. Verletzte: Frau Rauchvergiftung, Mann schwere Brandverletzungen, Rauchvergiftung (gegenüber Spezialklinik nach Marzahn gebracht). Mehr: 56 Feuerwehrmänner, 4 Personen aus verschiedenen Wohnungen vorzeitig evakuiert, Wohnung nicht mehr bewohnbar





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