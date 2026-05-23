Ein Großbrand in Immenstadt hat Feuerwehren und Wizen mit Alarmierung am Freitagabend gerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren rückten mit 50 Kräften zum Einsatzort, und die Beamten der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen führten die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort aus. Wie die Polizeebeamten schätzen, beläuft sich der Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, Hobbies die Polizei nicht mit vermelden.

Ein Großbrand in Immenstadt, Feuerwehren alarmiert: Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Ein Großbrand in Immenstadt: Feuer in Einfamilienhaus am Kalvarienberg ausbrach. In der Nacht zum Samstag (23.05.26) brach ein Feuer in einem Einfamilienhaus am Kalvarienberg in Immenstadt aus, der Schein des Feuers war weithin sichtbar.

Erste polizeiliche Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Freiwilligen Feuerwehren Immenstadt i. Allgäu, Rauhenzell, Stein sowie der Rettungsdienst mit 50 Kräften rückten zum Einsatzort. Schaden und Personenstand derzeit unklar, das Gebäude in schwieriger Lage, an einem Hang steht.

Es lösten die Flammen und verhinderten, dass das Feuer auf das gesamte Wohnhaus oder benachbarte Wohnhäuser übergriff. Bereits erste Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag, wie die Polizeibeamten





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