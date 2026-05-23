Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Naked Landlord Caught on Security Footage in MichiganNaked Landlord Caught on Security Footage in Michigan Walmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittishWalmart plans price cuts using tariff refunds as shoppers get skittish Netflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original SeriesNetflix's Avatar: The Last Airbender Season 2 Adapting Iconic Moments from Original Series

Brand in Immenstadt: Meterhohe Flammen im Dachstuhl eines Einfamilienhauses - Feuerwehr alarmiert

B إطلاق A News

Brand in Immenstadt: Meterhohe Flammen im Dachstuhl eines Einfamilienhauses - Feuerwehr alarmiert
Brand In ImmenstadtFlammenschutt Aus Dachstuhl Eines EinfamilienhFeuerwehren Alarmiert
📆23/05/2026 06:18:00
📰AZ_Augsburg
31 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 33% · Publisher: 69%

Ein Großbrand in Immenstadt hat Feuerwehren und Wizen mit Alarmierung am Freitagabend gerufen. Die Freiwilligen Feuerwehren rückten mit 50 Kräften zum Einsatzort, und die Beamten der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen führten die ersten polizeilichen Ermittlungen vor Ort aus. Wie die Polizeebeamten schätzen, beläuft sich der Schaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag, ob das Haus weiterhin bewohnbar ist, Hobbies die Polizei nicht mit vermelden.

Ein Großbrand in Immenstadt, Feuerwehren alarmiert: Meterhohe Flammen schlugen aus dem Dachstuhl eines Einfamilienhauses. Ein Großbrand in Immenstadt: Feuer in Einfamilienhaus am Kalvarienberg ausbrach. In der Nacht zum Samstag (23.05.26) brach ein Feuer in einem Einfamilienhaus am Kalvarienberg in Immenstadt aus, der Schein des Feuers war weithin sichtbar.

Erste polizeiliche Ermittlungen wurden von der Polizeiinspektion Immenstadt und dem Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die Freiwilligen Feuerwehren Immenstadt i. Allgäu, Rauhenzell, Stein sowie der Rettungsdienst mit 50 Kräften rückten zum Einsatzort. Schaden und Personenstand derzeit unklar, das Gebäude in schwieriger Lage, an einem Hang steht.

Es lösten die Flammen und verhinderten, dass das Feuer auf das gesamte Wohnhaus oder benachbarte Wohnhäuser übergriff. Bereits erste Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf einen mittleren sechsstelligen Betrag, wie die Polizeibeamten

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

AZ_Augsburg /  🏆 14. in DE

Brand In Immenstadt Flammenschutt Aus Dachstuhl Eines Einfamilienh Feuerwehren Alarmiert Bereits Erste Schätzung Des Schadens Bereits Erste Polizeiliche Ermittlungen Vor Or

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vier Verletzte bei Brand in Doppelhaus im SalzlandkreisVier Verletzte bei Brand in Doppelhaus im SalzlandkreisNach einem nächtlichen Brand im Salzlandkreis ermittelt die Polizei zur Ursache. Vier Bewohner kamen verletzt ins Krankenhaus, drei Hunde konnten nicht gerettet werden.
Read more »

Mehr Geld und neue Technik für Feuerwehren in Sachsen-AnhaltMehr Geld und neue Technik für Feuerwehren in Sachsen-AnhaltMehr Nachwuchs, mehr Geld, mehr Hightech: Wie Sachsen-Anhalt seine Feuerwehren fit für die Zukunft macht – bei der Ausbildung ist aber noch Luft nach oben.
Read more »

Soko 'Frost' nimmt Verdächtigen nach Schüssen und Brand festSoko 'Frost' nimmt Verdächtigen nach Schüssen und Brand festImmer wieder kommt es rund um Ludwigsburg zu Gewalttaten. Unter anderem am Gebäude einer Sicherheitsfirma. Nun wurde ein Haftbefehl erlassen.
Read more »

Meterhohe Flammen: Brand auf Restaurant-Terrasse direkt am RheinuferMeterhohe Flammen: Brand auf Restaurant-Terrasse direkt am RheinuferDie Kölner Feuerwehr war in der Nacht zu Samstag bei mehreren Bränden im Einsatz.
Read more »



Render Time: 2026-05-23 09:18:29