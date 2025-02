Brand in Kabelschacht in Berlin-Köpenick verursacht Einschränkungen im Regionalverkehr

Ein Brand in einem Kabelschacht in der Wuhlheide in Berlin-Köpenick führt zu umfangreichen Einschränkungen im Berliner Regionalverkehr. Mehrere Regionalzuglinien müssen umgeleitet werden oder es entfallen Halte. Auch die S-Bahn ist von den Einschränkungen betroffen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Mehrere Regionalzuglinien in Berlin sind derzeit aufgrund eines Brand es in einem Kabelschacht in der Wuhlheide umgeleitet oder es entfallen Halte. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass die Regionalbahnlinie RE2 aktuell über Berlin Jungfernheide, Berlin Gesundbrunnen und Berlin-Lichtenberg umgeleitet werde. Alle anderen Stadtbahnhalte würden entfallen. Züge der RB21 werden laut Bahn über Berlin-Charlottenburg umgeleitet und beginnen und enden am Zoologischen Garten.

Die Züge der RB23 würden bis auf Weiteres am Berlin Ostbahnhof beginnen und enden. Auch die Ringbahnlinie S42 sowie die Linien S8 und S85 seien von Verspätungen und Ausfällen betroffen, wie die VIZ weiter mitteilte. Die Grund hierfür sei die Reparatur an einem Signal in Gesundbrunnen. Wegen Vandalismusschäden auf der Strecke fahren die Züge erst ab Berlin Gesundbrunnen los, die Halte am Berliner Hauptbahnhof, Ostkreuz und Ostbahnhof entfallen. Von den Einschränkungen ist auch der Berliner S-Bahnverkehr betroffen. Die Berliner Verkehrsbetriebe und die Gewerkschaft Verdi haben am Dienstag wieder verhandelt und die BVG bietet nun durchschnittlich 17,6 Prozent mehr Geld an. Verdi ist aber noch nicht zufrieden.





