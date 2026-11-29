Ein technischer Defekt an einem Solarmodul hat am Samstagnachmittag in Mölschow zu einem Großbrand in einer Kulturscheune geführt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro, Verletzte gab es keine. 44 Feuerwehrkräfte löschten die Flammen innerhalb von 90 Minuten.

Bei dem Brand der Kulturscheune in Mölschow ist ein geschätzter Schaden von 300.000 Euro entstanden. Ein Solarmodul auf dem Dach des Gebäudes war aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte.

Die Flammen breiteten sich demnach am Samstagnachmittag auf weite Teile des Daches sowie die Solaranlage aus. Dennoch sei der Brand nach rund 90 Minuten gelöscht worden. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Mehrere Wohneinheiten des Gebäudes sind vorübergehend unbewohnbar.

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Im Einsatz waren insgesamt 44 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Karlshagen, Trassenheide, Peenemünde, Sauzin und Zinnowitz. Teile der Ortsdurchfahrt waren während des Einsatzes vollständig gesperrt. Wie sich Brandrisiken beim Solardach senken lassen Immer wieder lösen defekte Photovoltaikanlagen Großbrände aus. Das liegt nicht an der Technik, sondern in der Regel an Fehlern bei Montage und Wartung.