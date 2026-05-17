Brandalarm auf dem Zug: 250 Fahrgäste evakuiert - Cause not specified

Ein Zug mit 250 Fahrgästen erlitt einen Brand, der jedoch nicht eskalierte. 200 Personen mussten evakuiert werden, da Rauchprobleme aufgetreten waren.

Ein Zug , in dem zu diesem Zeitpunkt 250 Menschen unterwegs waren, registrierte einen Brand auf seiner Ebene. Dies stellte sich dann jedoch als Bremseausfall heraus, was für Passagiere eine ereignisreiche Nacht endete.

Laut Kreisfeuerwehrverband Traunstein wurden 200 Fahrgäste evakuiert, was das Bahnunternehmen BRK mit 250 Personen vermutet. Ein Notarztteam untersuchte mehrere Fahrgäste, die Atemproblemen hatten, die durch den überhitzten Airbag verursacht wurden. Der Feuerwehr musste keine Hilfe leisten. Es zeigte sich, dass das Zugpersonal die Überhitzung des Airbag bemerkt hatte.

Die Feuerwehrleute besprühten das Bauteil mit Feuerlöschern, was den Rauch in das Fahrzeug lenkten, sodass die Situation kontrolliert werden konnte. Die genaue Ursache war unklar. Feuerwehr-Einsatzleiter Christian Schulz gab an, dass die vielen Evakuierungen eine 'komplizierte Lage' waren. Die Passagiere wurden vorübergehend in einer Turnhalle untergebracht und durften abends mit anderen Zügen nach München und Stuttgart weiterfahren





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