Brandanschlag auf Auto von Nius-Chefredakteur Julian Reichelt

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung am Fahrzeug von Julian Reichelt in Berlin-Charlottenburg. Der Angriff gilt als Einschüchterungsversuch gegen neue Medien.

Die Polizei Berlin ermittelt aktuell wegen Brandstiftung an dem Privatfahrzeug von Julian Reichelt, dem Chefredakteur des Online-Mediums Nius. Der Brandanschlag ereignete sich in der Nacht zum Freitag im Berliner Bezirk Charlottenburg. Das Fahrzeug wurde dabei weitgehend zerstört und steht nun als ausgebranntes Wrack am Straßenrand.

Polizei bestätigt vorsätzliche Brandstiftung

Die Ermittlungsbehörden haben die Tatumstände für Freitag früh bestätigt. Ein Passant meldete den Brand um exakt 02:07 Uhr an die zuständigen Einsatzkräfte. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor das gesamte Fahrzeug abbrannte. Die Staatsanwaltschaft stuft den Vorfall als vorsätzliche Brandstiftung ein, ohne dabei einen konkreten Verdächtigen zu nennen.

Also read Lidl setzt gegen typische Winterprobleme im Auto auf einen praktischen Helfer

Reichelt sieht politischen Hintergrund

Julian Reichelt äußerte sich öffentlich zu dem Vorfall und erklärte, dass es sich um einen gezielten Anschlag handele. Der ehemalige Chefredakteur der Bild-Zeitung wertet den Brandanschlag als Versuch, neue freie Medien einzuschüchtern, die sich gegen Linksextremismus stellen. Er ging davon aus, dass Täter zuvor überwacht haben, welches Fahrzeug er nutzt. Nius selbst veröffentlichte Fotos vom zerstörten Wagen auf dem eigenen Portal.

Advertisement

Ähnliche Fälle und historische Einordnung

Der Vorfall erinnert an ähnliche Vorfälle in der deutschen Medienlandschaft. Vor mehreren Jahren wurden bereits Autos von Kolumnisten der Zeitung B.Z. in Brand gesetzt. In einem dieser damaligen Fälle wurde später ein Bekennerschreiben mit eindeutig linksextremistischem Inhalt veröffentlicht. Diese Parallelen unterstreichen die Einschätzung der Behörden und des Opfers, dass es sich um eine ideologisch motivierte Tat handelt.

Reaktion der Öffentlichkeit und Medien

Die Szene der neuen freien Medien reagiert schockiert auf den Angriff in der Hauptstadt. Der Fall verdeutlicht die wachsende Gefahr für Journalisten, die kritisch über politische Strömungen berichten. Die Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung, um den oder die Täter zu fassen. Bisher liegen keine weiteren Hinweise auf einen möglichen Tathergang vor, außer der genauen Uhrzeit der Meldung.