Brandanschlag auf Julian Reichelt als Terrorakt gewertet

Der Anzug von Nius-Chefredakteur Julian Reichelt wurde in Berlin angezündet. Der Staatsschutz stuft den Vorfall vom 13. November als politisch motivierten Terrorakt ein.

Der Staatsschutz hat den Brandanschlag auf das Fahrzeug von Julian Reichelt offiziell als politisch motivierten Terrorakt eingestuft. Der Vorfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 13. November gegen 2.30 Uhr vor der Wohnadresse des Journalisten in Berlin. Das Fahrzeug des Chefredakteurs von Nius stand zu dieser Zeit vollständig in Flammen und brannte komplett aus. Die Sicherheitsbehörden gehen davon aus, dass der Angriff gezielt auf Reichelt und seine Familie abzielte.

Tathergang und Ermittlungsschwerpunkte

Die Brandermittlungen der Polizei sind aktuell noch nicht abgeschlossen. Eine klare Aussage zum genauen Tathergang und zur exakten Zündquelle steht bisher aus. Dennoch war die Polizei bereits kurz nach der Tat zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handelte. Aufgrund der politischen Einordnung des Falls übernahm der Staatsschutz die Hauptverantwortung für die weiteren Ermittlungen.

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Dieser Schritt war bereits vor dem Erhalt der anonymen Drohungen erfolgt. Die Sicherheitsbehörden hatten die Ernsthaftigkeit und Schwere der Bedrohung gegen Reichelt bereits vorab erkannt. Aktuell werden weitere Schutzmaßnahmen für den Journalisten und die Redaktion von Nius geprüft. Bisher gibt es jedoch keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen, die konkret umgesetzt wurden.

Anonymes Bekenneranschreiben

Ein anonymes Bekennerschreiben, das auf einer linksradikalen Online-Plattform veröffentlicht wurde, bezieht sich explizit auf den Brand des Autos. In der Nachricht wird der Vorfall als politische Tat am Samstag in Berlin dargestellt. Die Polizei bestätigte, dass der Staatsschutz dieses Schreiben kennt und derzeit prüft. Eine Zuordnung zu einer bestimmten extremistischen Gruppe ist bisher nicht gelungen.

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Die Quelle der Drohung bleibt somit weiterhin im Unklaren. Die Behörde bewertet das Dokument als Teil der umfangreichen Lagebeurteilung, ohne dass eine direkte Verbindung zu einer bekannten Organisation hergestellt werden konnte. Die Existenz dieses Schreibens unterstreicht jedoch die komplexe rechtliche und sicherheitspolitische Einordnung des Vorfalls.

Wer ist Julian Reichelt

Julian Reichelt ist eine bekannte Persönlichkeit im deutschen Medienbereich. Von 2017 bis 2021 übte er die Position des Chefredakteurs bei der Boulevardzeitung BILD aus. Nach seinem Ausscheiden bei der BILD-Redaktion wandte er sich neuen digitalen Formaten zu und betreibt seit 2022 den YouTube-Kanal Achtung, Reichelt!.

Im Jahr 2023 startete er das Nachrichtenportal Nius, für das er heute als Chefredakteur tätig ist. Seine Arbeit und seine öffentlichen Stellungnahmen haben in der Vergangenheit oft kontroverse Debatten ausgelöst. Die aktuelle Attacke auf sein Eigentum zeigt die extreme Polarisierung, die mit seiner medialen Präsenz einhergeht. Die Behörden werten dies als weiteren Schritt in einer eskalierenden Bedrohungslage.

Auswirkungen und weitere Schritte

Der Anschlag hat zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der Sicherheitsbehörden geführt. Die Prüfung der Lage durch den Staatsschutz dient dazu, potenzielle weitere Angriffe auf Reichelt, seine Familie oder sein Umfeld zu verhindern. Sollten die Ermittlungen ergeben, dass die Bedrohungslage akuter wird, sind gezielte Schutzmaßnahmen nicht ausgeschlossen.

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Die Polizei warnt vor einer voreiligen Interpretation des Bekennerschreibens. Solche Texte werden oft als psychologische Kriegsführung eingesetzt, ohne dass eine konkrete operative Gefahr im Moment besteht. Dennoch bleibt die Lage angespannt. Alle weiteren Schritte der Ermittlungen werden von den Behörden intern streng überwacht, um die Sicherheit der betroffenen Person zu gewährleisten.