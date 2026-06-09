Brandanschlag auf Umspannwerk: 40.000 Menschen in Reutlingen ohne Strom

Nach einem Brandanschlag auf das Umspannwerk Reutlingen-West sind weite Teile der Stadt ohne Strom. Die Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und prüft Verbindungen zu einem ähnlichen Anschlag in Berlin.

Ein unscheinbares Loch im Zaun, notdürftig mit Kabelbindern geflickt, genügte, um weite Teile Reutlingen s ins Chaos zu stürzen. Unbekannte Täter gelangten in der Nacht zum Montag durch diesen Spalt in das Umspannwerk Reutlingen -West und legten dort vier Brände.

Die Folgen waren verheerend: Rund 40.000 Menschen waren plötzlich ohne Strom, die gesamte Stadt war lahmgelegt. Die Polizei und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermitteln wegen vorsätzlicher Brandstiftung und Störung öffentlicher Betriebe. Innenminister Manuel Hagel (CDU) äußerte sich am Montagabend besorgt und bestätigte, dass die Ermittlungen vom Staatsschutz und dem Antiterrorzentrum des Landeskriminalamts geführt werden. Der Zaun an der betroffenen Stelle, etwa 80 Meter vom nächsten Waldweg entfernt, wurde bereits provisorisch repariert.

Die Täter mussten zudem dichtes Gestrüpp und einen kleinen Bach überwinden - alles im stockfinsteren Wald, denn das Feuer brach um 1:43 Uhr mitten in der Nacht aus. Das Risiko, entdeckt zu werden, war enorm, dennoch gelang der Anschlag. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an, doch die Flammen hatten innerhalb von Sekunden großen Schaden an der kritischen Infrastruktur angerichtet. Die Brandstelle war nur schwer zugänglich, was die Löscharbeiten zusätzlich erschwerte.

Die Experten vom Landeskriminalamt sicherten Spuren, die eindeutig auf Brandstiftung hindeuten. Nach BILD-Informationen aus Behördenkreisen in Berlin wird auch eine mögliche Verbindung zu einer linksextremistischen Solidaritätsaktion geprüft. Demnach könnte es sich um eine Aktion zugunsten von Aktivisten handeln, die im September 2025 in die Ulmer Niederlassung des Rüstungskonzerns Elbit Systems eingebrochen waren und dort einen Millionenschaden verursacht hatten. Der Prozess gegen diese Gruppe läuft seit April in Stuttgart.

Allerdings halten die Ermittler einen anderen Verdacht für wahrscheinlicher. Polizeisprecherin Tina Rempfer (51) sagte gegenüber BILD: Mögliche Zusammenhänge zum Anschlag in Berlin werden geprüft. Auch Jürgen Glodek (60), Sprecher des Landeskriminalamts, bestätigte diese Prüfung. Das Brandbild im Umspannwerk weist nach Erkenntnissen aus Sicherheitskreisen Parallelen zu dem Feuer an einer zentralen Kabelbrücke in Berlin auf.

Auch dort hatten die Flammen zeitgleich mehrere Hoch- und Mittelspannungskabel erfasst, und es waren Reifen sowie Brandbeschleuniger zum Einsatz gekommen. Die linksextremistische anonyme Vulkangruppe bekannte sich zu dem damaligen Anschlag, der den schwersten Stromausfall seit dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst hatte. Die Prioritätenliste der Behörden ist klar: Erstens muss die Stromversorgung vollständig wiederhergestellt werden. Wann alle Haushalte wieder ans Netz gehen, ist noch unklar.

Zweitens müssen die Schäden durch die Brände beseitigt werden. Drittens steht die Tätersuche an oberster Stelle. Die Ermittler arbeiten mit Hochdruck daran, die Hintergründe des Anschlags aufzuklären und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Bevölkerung wird gebeten, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Derweil versuchen die Stadtwerke, die Stromausfälle so schnell wie möglich zu beheben. In den betroffenen Gebieten herrscht Ausnahmezustand: Ampeln fallen aus, Geschäfte müssen schließen, und die Menschen sitzen in dunklen Wohnungen. Die Polizei hat ihre Präsenz verstärkt, um mögliche Plünderungen zu verhindern. Die gesamte Region ist in Alarmbereitschaft.

Die Frage nach dem Motiv bleibt vorerst offen. Handelt es sich um einen politisch motivierten Anschlag, vielleicht aus dem linksextremistischen Spektrum? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Die Ermittler müssen nun die genauen Tatumstände rekonstruieren.

Die Brandstellen wurden bereits untersucht, und es werden Zeugen gesucht. Die Bevölkerung zeigt sich verunsichert. Viele fragen sich, wie sicher die kritische Infrastruktur in Deutschland eigentlich ist. Der Vorfall in Reutlingen reiht sich ein in eine Serie von Angriffen auf Stromnetze in Europa.

Die Behörden sind alarmiert. Innenminister Hagel kündigte an, die Sicherheitsmaßnahmen für Umspannwerke und andere sensible Einrichtungen zu überprüfen. Es müsse verhindert werden, dass solche Anschläge wiederholt werden könnten. Die Ermittlungen dauern an





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