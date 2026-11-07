Brandanschlag Nikolassee: 24-Jähriger festgenommen nach Streit auf Hohenzollernplatz

Ein 18-Jähriger erlitt Brandverletzungen nach einem Vorfall mit brennbarer Flüssigkeit in Berlin-Nikolassee. Der Tatverdächtige wurde festgenommen.

Ein schwerwiegender Gewaltvorfall hat am Freitagabend, den 24. Mai 2024, in Berlin-Nikolassee für große Besorgnis gesorgt. Ein 24-jähriger Mann soll einen 18-jährigen Jugendlichen mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und diese in Brand gesetzt haben. Das Opfer erlitt dabei schwere Brandverletzungen und musste dringend medizinisch versorgt werden. Die Berliner Polizei hat den Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts festgenommen. Dieser Vorfall hat die Sicherheitslage im Ortsteil Nikolassee erneut in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt.

Ablauf des Vorfalls am Hohenzollernplatz

Der 18-Jährige befand sich am Freitagabend gegen 21 Uhr in Begleitung einer 17-jährigen Frau auf dem Hohenzollernplatz in Berlin-Nikolassee. Dort kam es zu einer Konfrontation mit dem 24-jährigen Tatverdächtigen. Laut Polizeiangaben hatte dieser die weibliche Begleiterin sexuell belästigt. Dieser Konflikt scheint der direkte Auslöser für die folgende Gewalttat gewesen zu sein. Der 24-Jährige soll daraufhin die entzündbare Flüssigkeit auf den Jüngeren gegossen haben. Anschließend wurde die Flüssigkeit entzündet, was zu einem plötzlichen Feuer am Körper des Opfers führte.

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Unbekannte Löschung und medizinische Versorgung

Zunächst blieb für die Einsatzkräfte unklar, wie das Feuer an der Kleidung des Opfers gelöscht werden konnte. Ein Polizeisprecher gab an, dass der Betroffene eine Jacke trug, was die Löschaktion erschwert haben könnte. Trotz der Schwierigkeiten bei der Brandbekämpfung konnten die alarmierten Rettungskräfte schnell eingreifen. Der 18-Jährige wurde mit Brandverletzungen an einer Hand und am Rumpf ins Krankenhaus gebracht. Der Zustand des Jugendlichen wird als ernst, aber nicht lebensbedrohlich eingeschätzt. Die genauen Umstände der Feuerlöschung waren zum Zeitpunkt der Meldung der Berliner Polizei noch nicht vollständig geklärt.

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Rechtliche Verfahrensschritte gegen den Verdächtigen

Der mutmaßliche Täter wurde am Ort der Tat oder in unmittelbarer Nähe von der Polizei festgenommen. Am Samstag stand er vor einem Haftrichter, der über die Anordnung einer Untersuchungshaft entscheiden sollte. Die Justizbehörden prüfen derzeit die Schwere der Vorwürfe und die Evidenz für den Brandanschlag. Die sexuelle Belästigung der 17-Jährigen wird ebenfalls Teil der Ermittlungen sein. Eine Verhaftung und Inhaftierung deuten auf eine hohe Fluchtgefahr oder Verdunkelungsgefahr hin. Die Staatsanwaltschaft wird die weiteren Schritte basierend auf den medizinischen Gutachten und den Zeugenaussagen planen.

Reaktion der Behörden und Lage im Ortsteil

Die Berliner Polizei hat die Lage im Ortsteil Nikolassee engmaschig überwacht, um weitere Vorfälle zu verhindern. Die Festnahme des 24-Jährigen gilt als wichtiger Schritt zur Wiederherstellung der Sicherheit. Anwohner und Geschäftsleute auf dem Hohenzollernplatz wurden über die Vorfälle informiert. Die Polizei bittet potenzielle Zeugen um Kontakt, falls sie den Vorfall beobachtet haben. Die Untersuchung der sexuellen Belästigung der 17-Jährigen bleibt ein zentraler Punkt der Ermittlungen. Das Gericht wird bald über die weitere Haftentscheidung des Tatverdächtigen urteilen.