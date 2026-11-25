Antisemitismus, antimuslimischer und antichristlicher Hass werden durch soziale Medien und Künstliche Intelligenz befeuert. Bei der 3. Demokratiekonferenz in München werden Wege aus der Spirale von Hetze und Polarisierung gesucht.

Für Veranstalter Pinchas Goldschmidt, Präsident der Konferenz Europäischer Rabbiner , soll die Demokratiekonferenz in München zeigen, "dass Religion und Demokratie keine Gegensätze sind". Zugleich trügen ReligionsgemeinschaftenMit deutlichen Worten warnt Goldschmidt davor, Antisemitismus als Problem einer Minderheit abzutun: "Antisemitismus ist nicht nur ein Problem der jüdischen Gemeinden.

Er ist ein Angriff auf die Grundwerte Europas. Wer Juden angreift, greift die Demokratie an.

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"Besonders alarmiert zeigt sich der Oberrabbiner über die Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz. "Künstliche Intelligenz erzeugt heute in Sekunden antisemitische Bilder, Videos und Verschwörungsmythen, die sich millionenfach verbreiten", warnt Goldschmidt. Die Europäische Union und ihre Mitgliedsstaaten seien deshalb gefordert, klare Regeln für Plattformen und KI-Anbieter zu schaffen und bestehende Gesetze wie den Digital Services Act konsequent anzuwenden. Aktuelle Untersuchungen des European Observatory of Online Hate , eines von der EU geförderten Forschungsprojekts, bestätigen den Trend.

Laut EOOH-Forschungsdirektor Gijs van Beek istein wiederkehrendes Muster. So seien Juden nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 in vielen Beiträgen pauschal für die Politik der israelischen Regierung verantwortlich gemacht worden. Umgekehrt seien Muslime kollektiv für die Taten der Hamas in Mithaftung genommen worden.

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Zahlen verdeutlichen das Ausmaß des Problems. In einer Stichprobe von 3,3 Millionen Beiträgen über Juden oder jüdische Identität zwischen April und August 2025 stuften die Systeme des EOOH rund jeden fünften Beitrag als toxisch ein. Besonders besorgniserregend ist laut van Beek die Rolle neuer Technologien. Generative KI erleichtere es,Wie weit diese Entwicklung bereits fortgeschritten ist, zeigt ein aktuelles Beispiel: Die Organisation Combat Antisemitism Movement identifizierte 2026 insgesamt 49 TikTok-Konten mit KI-generierten Figuren, die sich als Rabbiner ausgaben.

Mit diesen künstlich erzeugten Personen sollen antisemitische Verschwörungserzählungen als vermeintliche "Geständnisse" jüdischer Religionsführer glaubwürdig erscheinen. Auch antimuslimischer Hass wächst. Darauf weist der Mufti für Westeuropa, Senaid Kobilica, hin. Er beschreibt ein gesellschaftliches Klima, in dem Muslimedargestellt würden oder als Menschen, die nicht zur europäischen Gesellschaft gehörten.

Besonders problematisch sei, wie schnell sich solche Botschaften verbreiteten.

"Schon eine kleine Zahl von Accounts kann ein großes Publikum erreichen", warnt Kobilica. , Anfeindungen im öffentlichen Raum und Ausgrenzungserfahrungen bereits in jungen Jahren. Nach Angaben der EU-Grundrechteagentur berichteten 47 Prozent der befragten Muslime in 13 EU-LändernDie Teilnehmer der 3. Münchner Demokratiekonferenz sehen im Dialog einen Weg aus der Polarisierung.

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"Wenn Rabbiner, Imame, Priester und Pfarrer gemeinsam auftreten, senden sie eine Botschaft, die stärker ist als jede Hassparole. Wir lassen uns nicht gegeneinander ausspielen", so Oberrabbiner Pinchas Goldschmidt. Dialog bedeute dabei nicht, Unterschiede zu verwischen, sondern einander trotz aller Unterschiede mit Respekt zu begegnen. Für ihn sei genau das die Grundlage einer demokratischen Gesellschaft.

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