Der Oberhausener Malermeister Patrick Sahler kritisiert in einem offenen Brief Bundeskanzler Friedrich Merz scharf. Er bemängelt mangelndes Pflichtbewusstsein der Behörden, die hohe Staatsverschuldung und die Rentenpolitik. Sahler fordert ein persönliches Gespräch, um die Interessen des Mittelstands besser zu vertreten als die Politik.

der Bundesregierung, insbesondere an der von Bundeskanzler Friedrich Merz geübt wird, ist wahrlich nichts Neues. Dieser Brandbrief von Malermeister Patrick Sahler aus"Ich frage Sie, Herr Merz: Wie lange wollen Sie noch von einem Politik wechsel reden, während die Leute, die hier investieren und Arbeitsplätze schaffen, darüber nachdenken, ob sie überhaupt noch bleiben?

" Mit dieser spitzen Frage steigt Sahler in seinen Brandbrief ein, mit dem er sich neben Friedrich Merz auch an die Abgeordneten des Bundestages wendet. Als Unternehmer und Arbeitgeber müsse er stets Fristen einhalten und Löhne pünktlich zahlen. Von Behörden wie dem Finanzamt erlebe er dieses Pflichtbewusstsein aber nicht. Auf Rückfragen bekomme er keine verständlichen Antworten und man begegne ihm nicht auf Augenhöhe..

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Sahler ist von der Politik des Bundeskanzlers und der CDU enttäuscht. Als Beispiele führt er dabei den aus seiner Sicht schlechten Kompromiss um die Stromsteuer an sowie die Kehrtwende von Friedrich Merz direkt nach der Bundestagswahl von der Ablehnung einer höheren Staatsverschuldung hin zu einem 500 Milliarden Rekordkredit für den Haushalt. Bürokratie insbesondere für Unternehmer und die Rentenpolitik der Bundesregierung sind weitere Kritikpunkte in dem Brandbrief.