Brandenburg feiert 30 Jahre Staatskirchenvertrag mit 21,2 Millionen Euro Leistungen

Brandburg ehrt das 30-jährige Bestehen des Staatskirchenvertrags. Ministerpräsident Woidke und Landesbischof Stäblein betonen die zentrale Rolle der Kirche in Bildung und Sozialem bei steigenden Zuwendungen.

Zum dreißigsten Mal steht der Staatskirchenvertrag im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Am vergangenen Wochenende wurde in Brandenburg an der Havel mit einem festlichen Akt das dreißigjährige Bestehen dieses wichtigen Abkommens zwischen Landeskirche und Landesregierung gefeiert. Der 1996 unterzeichnete Vertrag regelt seither die grundlegenden Rahmenbedingungen für die Zusammenarbeit von Staat und Kirche in der Region.

Der historische Vertrag wurde im Jahr 1996 im Brandenburger Dom geschlossen. Als Unterzeichner traten der damalige Ministerpräsident Manfred Stolpe von der SPD sowie der damalige Bischof Wolfgang Huber auf. Seitdem bilden die vereinbarten Regelungen die rechtliche Grundlage für das Miteinander in Bereichen wie dem Religionsunterricht, kirchlichen Bildungseinrichtungen sowie der Seelsorge in Einrichtungen der Polizei und Justiz.

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Die finanzielle Dimension dieser Partnerschaft wird durch aktuelle staatliche Zuwendungen deutlich. Brandenburg zahlt der evangelischen Kirche derzeit jährliche Staatsleistungen in Höhe von rund 17,7 Millionen Euro. Diese Beträge sind an die Entwicklung der Beamtenbesoldung gekoppelt. Aufgrund dieses Mechanismus ist ein Anstieg der Fördermittel auf rund 21,2 Millionen Euro in den kommenden Jahren prognostiziert.

Ministerpräsident Dietmar Woidke würdigte die evangelische Kirche als einen unverzichtbaren Partner in nahezu allen Bereichen des Sozial- und Bildungswesens des Landes. Er betonte bei seinen Ausführungen, dass die historischen Dorfkirchen ein fester und liebgewonnener Bestandteil der brandenburgischen Identität seien. Für ihn gehören diese Sakralbauten zur Landschaft genauso wie die zahlreichen Seen, die weitläufigen Alleen und die weiten Felder der Mark.

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Während der Feierlichkeiten gab der evangelische Ministerpräsident auch einen persönlichen Einblick in seinen eigenen Glauben. Er erklärte, dass der christliche Glaube gleichermaßen die Liebe zu Gott sowie die Liebe zu den Menschen umfasse. Beide Aspekte bedingten einander und seien untrennbar verbunden. Für Woidke ist das Annahmen jedes einzelnen Menschen mit all seinen Stärken und Schwächen eine besondere Aufgabe.

Landesbischof Christian Stäblein stellte während des Festakts klar, dass eine Fusion der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz mit der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland nicht Gegenstand der Feierlichkeiten war. Er betonte stattdessen den missionarischen Auftrag der Institution. Die Kirche existiere nicht um ihrer selbst willen, sondern ausschließlich im Dienste Gottes und der Menschen.

Stäblein definierte die Kirche als eine Institution, die nur in der Gemeinschaft mit anderen existiere. Er verwies auf das breite Spektrum kirchlichen Engagements, das von der "Gemeinschaft der Helfenden" bis zur "klaren Haltung gegen Hass und Antisemitismus" reicht. Der Landesbischof versicherte, dass die evangelische Kirche auch in Zukunft an den Seiten der Bürger stehen werde, wo sie gebraucht wird.

Die soziale Reichweite dieser Institution zeigt sich in der alltäglichen Arbeit vor Ort. In Neuruppin besuchen täglich hunderte Schüler die evangelische Schule, die auf diesen vertraglichen Grundlagen basiert. In Prenzlau hat die evangelische Kirche ein neues Hospiz eröffnet, das sterbenskranken Menschen und deren Angehörigen Unterstützung bietet. In Wittenberge dient der kirchliche Treffpunkt "Marthas Tisch" als Anlaufstelle für den alltäglichen Begegnungen.

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Darüber hinaus trägt die kirchliche Infrastruktur zur Bewältigung von Einsamkeit bei. In ganz Brandenburg singen wöchentlich tausende Menschen in den Kirchenchören zusammen. Insgesamt gehören rund 303.000 Menschen in der Mark einer evangelischen Kirchengemeinde an. Diese Zahlen unterstreichen die Bedeutung der Kirche in der Seelsorge für Menschen, die einen Partner verloren haben, sowie im Kampf gegen soziale Isolation in der Region.