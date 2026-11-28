„Brandenburg hat uns bitter nötig“: Linke wählt neuen Landesvorsitz
Auf dem Landesparteitag sieht Brandenburgs Linken-Chefin Katharina Slanina ihre Partei nach dem Aus im Landtag wieder im Aufwind. In ihrer Rede greift sie Landes- und Bundesregierung an.
Auf dem Landesparteitag sieht Brandenburgs Linken-Chefin Katharina Slanina ihre Partei nach dem Aus im Landtag wieder im Aufwind. In ihrer Rede greift sie Landes- und Bundesregierung an.
Die Brandenburger Linke tritt wieder selbstbewusst auf.
„Brandenburg hat uns bitter nötig“, sagte die Landesvorsitzende Katharina Slanina am Sonnabend auf dem Landesparteitag. Nach der Wahl 2024 hätten „viele uns bereits abgeschrieben“. Bei der Bundestagswahl wuchs die Zahl der Linke-Wähler in Brandenburg dann von 44.000 bei der Landtagswahl auf mehr als 156.000, das waren 10,7 Prozent. Seitdem sitzen drei Brandenburger Linke im Bundestag.
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