SPD und CDU in Brandenburg stellen Maßnahmenkatalog gegen Jugendgewalt vor. Neue Koordinierungsstelle und strengere Aufenthaltsprüfungen sollen Tätern entgegenwirken.

Die Landesregierung Brandenburg reagiert auf die aktuelle Eskalation bei Straftaten junger Menschen mit einem verschärften Kurs. Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU haben einen umfassenden Maßnahmenkatalog vorgestellt, der auf mehr Prävention, konsequente Strafverfolgung und eine bessere behördliche Koordination abzielt. Zentraler Baustein dieses Plans ist die Einrichtung einer landesweiten Koordinierungsstelle. Diese Einrichtung soll speziell für Jugendliche zuständig sein, die schwere Gewalttaten begehen, sowie für sogenannte Intensivtäter. Mit diesem Schritt will die Landespolitik den Eindruck einer zunehmenden Rechtsunsicherheit im öffentlichen Raum entkräften und das Vertrauen der Bevölkerung in die Sicherheitsarchitektur wiederherstellen.

Koordinierungsstelle für Schwerverbrecher und Jugendliche

Die geplante Koordinierungsstelle bildet das Kernstück der neuen Strategie des Landes. Sie dient als zentrale Anlaufstelle, um Fälle von Jugendkriminalität, die in den Schweregraden von schwerer Körperverletzung bis hin zu Straftaten, die einer Intensivtäter-Definition nahekommen, einzuordnen und zu bearbeiten. Bislang wirkten verschiedene Behörden und Stellen oft parallel zueinander, ohne den notwendigen Informationsfluss zu gewährleisten. Diese Struktur soll durch die neue Instanz grundlegend geändert werden, um schnelle und einheitliche Entscheidungen zu ermöglichen. Die Zuständigkeit erstreckt sich nicht nur auf die unmittelbare Strafverfolgung, sondern beinhaltet auch die langfristige Beobachtung und Intervention bei auffälligen Jugendlichen. Ziel ist es, durch frühes Eingreifen und eine gebündelte Ressourcennutzung zu verhindern, dass sich das Verhalten junger Menschen zu einer dauerhaften Kriminalitätskarriere entwickelt. Die Koordination soll dabei sicherstellen, dass Jugendhilfe, Polizei und Justiz nahtlos zusammenarbeiten und keine Lücken im System bestehen, die von Tätern ausgenutzt werden könnten.

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Positionen der CDU und SPD zur Präventionsstrategie

Steenen Bretz, der Fraktionschef der CDU in Brandenburg, betonte die Dringlichkeit des Vorhabens mit klaren Worten. Er erklärte, dass Kinder und Jugendliche sich im öffentlichen Raum, in ihren Schulen und auf Schulwegen sicher fühlen müssen. Dies sei das fundamentale Recht jedes Bürgers und die primäre Aufgabe des Staates. Bretz verwies darauf, dass es nicht allein um die Bestrafung nach einer Tat gehe, sondern vor allem um die Verhinderung von Opfern. Er forderte, dass aus auffälligen Jugendlichen keine Intensivtäter werden dürfen. Dafür seien frühe Hilfe, schnelle Konsequenzen und behördliche Zusammenarbeit erforderlich. Er hob zudem hervor, dass Deutschland ein Gewaltproblem im Bereich Jugend habe, das nicht ignoriert werden dürfe. Die SPD steht dieser gemeinsamen Linie der Koalition bei und unterstützt den Ansatz, dass Behörden nicht nebeneinander, sondern miteinander arbeiten müssen, um effektiv gegen die Kriminalität vorzugehen. Diese Einigkeit zwischen den Koalitionspartnern unterstreicht die politische Priorität, die diesem Thema beigemessen wird.

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Festnahmen und Vorfälle in Potsdam und Frankfurt an der Oder

Die politischen Initiativen sind eine direkte Antwort auf eine Häufung von Gewaltmeldungen in den vergangenen Wochen. Innenminister Jan Redmann (CDU) gab an, dass seit dem Jahr 2024 vermehrt migrantisch geprägte Jugendgruppen in Potsdam polizeilich auffällig geworden sind. Die Polizei reagiert auf diese Entwicklungen mit konkreten Ermittlungen. Bisher sind fünf Tatverdächtige festgenommen worden. Eine spezielle Ermittlungsgruppe mit der Bezeichnung Iuventus hat rund 45 Tatverdächtige identifiziert und ermittelt gegen diese. Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß der Herausforderung für die Justizbehörden in der Hauptstadtregion. Ein weiterer gravierender Vorfall ereignete sich in Frankfurt an der Oder im Oktober. Dort hatten Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren vor einer Oberschule auf einen 14-jährigen Schüler eingetreten und diesen schwer geschlagen. Solche Vorfälle, die in der Öffentlichkeit große Empörung auslösen, bilden den konkreten Auslöser für den politischen Handlungsbedarf. Die Tatorte Potsdam und Frankfurt an der Oder stehen damit exemplarisch für die Probleme, die mit dem neuen Maßnahmenpaket adressiert werden sollen.

Schärfere Aufenthaltsrechte und Prävention nach nordrhein-westfälischem Vorbild

Neben der Strafverfolgung sieht der Katalog auch verschärfte Maßnahmen für den Bereich des Aufenthaltsrechts vor. Die Koalition möchte Konsequenzen ziehen, wenn ausländische Jugendliche oder Heranwachsende schwere Gewalttaten begehen. Sollte es zu wiederholten Fällen kommen, sollen im Einzelfall umfassende Prüfungen der Aufenthalts資格 durchgeführt werden. Dabei sollen alle rechtlichen Möglichkeiten einer Ausweisung oder eines Endes des Aufenthalts ausgeschöpft werden. Dies stellt eine deutliche Zäsur in der bisherigen Handhabung dar und zeigt den Willen, die Sicherheit im Land vor dem Aufenthaltsstatus zu stellen. Parallel dazu soll die Prävention im schulischen Bereich gestärkt werden. Schulen sollen gezielt Angebote im Unterricht nutzen, wie gewaltfreie Konfliktlösung und Demokratiebildung. Instrumente wie Klassenrat, Streitschlichtung und Projekttage sollen hierfür etabliert werden. Ein neues Präventionsprogramm soll zudem nach dem Vorbild der Initiative Kurve kriegen aus Nordrhein-Westfalen entwickelt werden. Diese Maßnahme zielt darauf ab, durch positive soziale Einbindung und frühzeitige Intervention die Risikofaktoren für Kriminalität zu reduzieren, bevor schwere Straftaten überhaupt begangen werden können.