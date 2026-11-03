Brandenburg: SPD, CDU und FDP einigen sich auf Kandidaten für Verfassungsrichter

Der Brandenburger Landtag hat nach langen Verhandlungen einen neuen Verfassungsrichter nominiert. Die Koalition aus SPD, CDU und FDP einigte sich auf einen Kandidaten, während die AfD blockierte.

Der Brandenburger Landtag hat sich nach intensiven Abstimmungen auf einen neuen Richter für das Landesverfassungsgericht geeinigt. Die Entscheidung fiel am Mittwoch, nachdem die Koalitionsfraktionen von SPD, CDU und FDP einen gemeinsamen Kandidaten benannt hatten. Dieser Schritt soll die vakante Stelle im obersten Verfassungsorgan des Landes schließen und die Handlungsfähigkeit der Justiz wiederherstellen.

Nachfolge von Juli Zeh geklärt

Die Nachfolge des zurückgetretenen Schriftstellers und Juristen Juli Zeh ist damit vorerst gelöst. Zeh hatte sein Mandat überraschend niedergelegt, was zu einer längeren Unsicherheit über die Besetzung des Postens geführt hatte. Die SPD, die die meisten Sitze im Landtag hält, führte die Verhandlungen über den neuen Kandidaten. Die Union und die FDP schlossen sich der Nominierung an, um die notwendige Zweidrittelmehrheit im Parlament zu erreichen. Die AfD, die als oppositionelle Kraft agiert, stellte sich der Wahl des gemeinsam vorgeschlagenen Bewerbers entgegen.

Also read NDR Sachbuchpreis 2026: Diese 3 Kandidaten haben es auf die Shortlist geschafft

AfD blockiert erste Nominierung

Die Alternative für Deutschland hatte zuvor versucht, die Wahl eines von der Partei vorgeschlagenen Kandidaten durchzusetzen. Fraktionsgeschäftsführer Dennis Hohloch betonte am Dienstag, dass die AfD einen Anspruch auf eine Richterstelle erhebe. Mit 30 der 88 Mandate verfügt die Partei über eine Sperrminorität. Da für die Wahl eines Richters eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, hätte die AfD die Wahl allein blockieren können. Hohloch argumentierte, dass die politischen Kräfte im Land angemessen im Gericht vertreten sein müssten. Die AfD hatte seit ihrem Einzug in den Landtag keinen eigenen Kandidaten für das Verfassungsgericht durchsetzen können.

Politische Spannungen um Gewaltenteilung

Die Debatte um die Neubesetzung hatte politische Spannungen in Brandenburg deutlich werden lassen. CDU-Fraktionschef Steeven Bretz warnte davor, die Frage vorschnell zu politisieren. Er verwies darauf, dass das Verfassungsgericht eine wichtige Institution für die Gewaltenteilung sei. Die Geeignetheit der Kandidaten müsse immer im Vordergrund stehen. Bretz betonte, dass die Würde des Gerichts eine klare und sachliche Auseinandersetzung erfordere. Er sprach sich dafür aus, keine roten Linien zu definieren, sondern eine vernünftige Lösung für Brandenburg zu finden. Die Koalition verfolgte den Ansatz, einen unumstrittenen Kandidaten zu präsentieren, um die Funktionsfähigkeit der Justiz zu sichern.

Advertisement

Verfahrensrechtliche Besonderheiten

Die Landesverfassung Brandenburgs sieht vor, dass bei der Wahl eines Richters die politischen Kräfte des Landes angemessen berücksichtigt werden sollen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass jede Fraktion ein Vetorecht besitzt. Die AfD hatte hingegen versucht, diese Regelung als Grundlage für ihre Forderungen nach einem eigenen Kandidaten zu nutzen. Allerdings fehlte der Koalition die Mehrheit, um die AfD-Wünsche zu erfüllen. Stattdessen einigte man sich auf einen Kandidaten, der von den drei Koalitionsparteien getragen wurde. Die AfD stimmte der Wahl des Kandidaten der Koalition ab, wodurch die erforderliche Zweidrittelmehrheit von 59 Stimmen erreicht wurde.

Ausblick auf künftige Verfahren

Die Neubesetzung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem das Verfassungsgericht vor einer hohen Zahl an offenen Verfahren steht. Fraktionsgeschäftsführer Dennis Hohloch verwies auf 95 derzeit anhängige Verfahren. Er forderte eine Stärkung des Gerichts, um die bestehenden Altlasten abzubauen. Die Landesverfassung ermöglicht es theoretisch, die Zahl der Richter auf zwölf zu erhöhen und das Gericht in zwei Spruchkörper zu gliedern. Eine solche Reform war jedoch im aktuellen Prozess nicht Teil der Einigung. Stattdessen konzentrierte man sich auf die sofortige Schließung der einen vakanten Stelle. Die neue Richterin oder der neue Richter soll die Arbeit des Gerichts wieder in das Gleichgewicht bringen. Die Koalition geht davon aus, dass die Handlungsfähigkeit des Verfassungsgerichts dadurch wieder gewährleistet ist.