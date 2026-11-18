Ministerpräsident Woidke kündigt neue Tesla-Fabrik in Grünheide an und wirbt um Fachkräfte aus krisengeplagten Westküsten-Konzernen wie VW und BMW.

Ministerpräsident Dietmar Woidke hat das ambitionierte Vorhaben des Elektroautomagneten Tesla bestätigt, in seinem Werk in Grünheide eine weitere Fabrik für das Robotaxi Cybercab zu errichten. Die Investitionen belaufen sich auf drei Milliarden Euro, die bis zum Jahr 2029 umgesetzt werden sollen. Woidke betonte bei einem öffentlichen Bürgerdialog in Wittenberge am Dienstagabend, dass dieses Projekt nicht nur den Automobilsektor stärkt, sondern auch einen starken Sog-Effekt für weitere industrielle Ansiedlungen in der Region auslösen wird.

Tesla plant Milliarden-Investition in Grünheide

Tesla plant nach eigenen Plänen den Baubeginn für die neue Werkshalle im Jahr 2027. Die Serienproduktion des Robotaxis Cybercab soll dann im Jahr 2029 anlaufen. Woidke würdigte die schnelle Umsetzung dieser Großprojekte als Beleg für die Rechtssicherheit und Effizienz der brandenburgischen Genehmigungsverfahren. Er verglich die bisherigen Fortschritte mit den Herausforderungen anderer Standorte und verwies darauf, dass Brandenburg beweise, wie Investitionen auch in schwierigen wirtschaftlichen Zeiten gelingen können.

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Fachkräftemangel treibt Unternehmen zusammen

Tesla wirbt aktuell direkt um Fachkräfte aus Regionen, die von starken Stellenabbau-Paketen betroffen sind. Das Unternehmen, die Landesregierung und die Bundesagentur für Arbeit richten ihren Blick nun gezielt auf Ingenieure und Facharbeiter aus West- und Süddeutschland. Dort haben die traditionell starken Konzerne Volkswagen, BMW und Mercedes den Abbau von zehntausenden Arbeitsplätzen angekündigt. Dieser Wettbewerb um qualifiziertes Personal verdeutlicht die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt.

Woidke kritisiert Mercedes-Stopp und Intel-Pleite

Dietmar Woidke nutzte seine Rede, um auch politische und wirtschaftliche Kritik zu üben. Er kritisierte den Investitionsstopp von Mercedes in Deutschland sowie die angekündigte Verlagerung der Produktion des Mercedes-Werkes in Ludwigsfelde nach Polen. Zudem griff er das gescheiterte Projekt des Chipherstellers Intel im Nachbarland Sachsen-Anhalt an. Das elf Milliarden Euro schwere Vorhaben wurde von Intel ein Jahr vor der AfD-Wahl in Sachsen-Anhalt abgesagt, was Woidke als Beleg für instabile Rahmenbedingungen dort wertete.

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AfD wirbt um Tesla in Sachsen-Anhalt

Die politische Landschaft um die Ansiedlung von Tesla zeigt unterschiedliche Interessen. Der designierte sachsen-anhaltinische Ministerpräsident Ulrich Siegmund von der AfD hatte sich mit einer Werbebotschaft direkt an Elon Musk gewandt. Siegmund betonte die Offenheit für eine Ansiedlung in Sachsen-Anhalt und versprach eine aktive Unterstützung der Investition. Er warb unternehmerische Freiheit und eine ideologiefreie Wirtschaftspolitik an. Woidke zeigte sich von diesen Bemühungen jedoch unbeeindruckt und äußerte keine Sorge, dass Tesla abwandern könnte.

Grünheide zum größten Industriebetrieb aufgestiegen

Die Tesla-Gigafactory in Grünheide hat sich in der Hauptstadtregion zum größten Industriebetrieb entwickelt. Mit rund 13.000 Jobs, davon kommen knapp 6.500 Mitarbeiter aus Berlin und rund 3.000 aus Polen, bildet das Werk ein zentrales wirtschaftliches Standbein. Allein im laufenden Sommer hat Tesla in Grünheide rund 2.000 neue Mitarbeitende eingestellt, um die Maximalkapazität von 7.500 Autos pro Woche zu erreichen. Derzeit weist das Werk 462 offene Stellen aus, darunter für die Produktion des Cybercabs, die Batteriezellfertigung und die Roboterschulung.

Widerstand der AfD und langfristige Unterstützung

Die Haltung der Alternativen für Deutschland zu Tesla hat sich im Zeitverlauf gewandelt. Während sich die Partei in Brandenburg lange gegen das Werk positioniert und zu einem Bürgerentscheid gegen die Erweiterung aufgerufen hatte, sieht sie sich nun als potentieller Wettbewerber um weitere Investitionen. Martina Klement, die Wirtschaftsministerin von Brandenburg, versicherte jedoch der stetigen Unterstützung für Tesla. Sie betonte, dass die Landesregierung sicherstelle, dass Tesla sich dauerhaft wohlfühlt und Genehmigungen in "Tesla-Geschwindigkeit" erhält.