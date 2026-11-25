Gordon Hoffmann bestätigt: Schulcloud-Regeln gelten einheitlich. AfD-Abgeordneter Volker Nothing fordert Gleichbehandlung für Schülerin mit umstrittenem Zweitnamen in Brandenburg.

Der brandenburgische Schulminister Gordon Hoffmann hat am Mittwoch im Landtag in Potsdam eine klare Position zur Behandlung von Schülerinnen und Schülern mit außergewöhnlichen Zweitnamen bezogen. Er betonte, dass kein Kind aufgrund seines zweiten Vornamens schlechter behandelt werden darf als andere. Dies geschah im Rahmen der wöchentlichen Fragestunde, in der die Abgeordneten der AfD aktuelle Probleme an Schulen ansprachen.

Klärung durch Minister Hoffmann im Landtag

Der Abgeordnete Volker Nothing von der AfD hatte im Plenum ein konkretes Beispiel angesprochen, das auf Diskriminierung hindeuten könnte. Ihm war zu Ohren gekommen, dass eine Schülerin in Brandenburg den Vornamen "Germania" trägt. Nothing fragte nach, ob die Verwaltung hier einen rechtlichen Fehler begangen habe, da die betroffenen Eltern sich an ihn gewandt hatten, um Unterstützung zu suchen. Die politische Zugehörigkeit der Eltern wurde von der Regierung nicht offenbart, doch der Fall hat für Aufmerksamkeit im Landesparlament gesorgt.

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Probleme mit E-Mail-Adresse und Schul-Cloud

Der Kern der Beschwerde betrifft die technische Infrastruktur der Schule. Nothing erklärte, dass die Schülerin mehrfach nachgefragt habe, warum sie nicht mit vollem Vornamen angesprochen werde, während andere Schülerinnen und Schüler mit Doppelnamen dies ohne Weiteres durften. Insbesondere beim Erstellen einer E-Mail-Adresse für die Schul-Cloud sei ihr die Verwendung ihres kompletten Namens verwehrt worden. Ein Lehrer habe dies damit begründet, der Zweitname "Germania" sei grenzwertig. Hoffmann stellte dazu klar, dass die generelle Regel in Brandenburg gilt, E-Mail-Adressen immer nur aus dem ersten Vornamen zu erstellen.

Technische Vorgaben versus individuelle Wünsche

Es gab eine Ausnahme von dieser Regel: Falls der Vorname einen Bindestrich enthält, wird dieser mit in die Adresse aufgenommen. Da der Name "Germania" jedoch ohne Bindestrich geschrieben wird, galt die Standardregelung automatisch. Hoffmann wies darauf hin, dass dies eine sachliche, nicht diskriminierende Handlung war. Dennoch habe man im Oktober bereits ein Gespräch mit dem Mädchen geführt. Dabei einigte man sich darauf, dass der Rufname bei mündlichen Kontakten im Unterricht verwendet wird.

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Bestehen auf Nennung im Zeugnis

Trotz der Einigung im mündlichen Bereich bestand die Schülerin darauf, dass bei offiziellen Dokumenten wie Zeugnissen oder Urkunden der komplette Name vollständig aufgeführt wird. Minister Hoffmann betonte, dass dies die normale Praxis ist und der volle Name rechtlich immer korrekt auszuweisen ist. Ein telefonisches Gespräch mit der Mutter bestätigte, dass das Hauptanliegen der Familie in der formalen Anerkennung des Namens bestand und nicht in der Änderung der technischen Systemkonfiguration.

Weisung an das Staatliche Schulamt

Um künftige Missverständnisse und das Gefühl der Benachteiligung bei der Betroffenen zu vermeiden, ergriff der Minister konkrete Schritte. Er hat das zuständige staatliche Schulamt angewiesen, die Schulgemeinschaft zu sensibilisieren. Die klare Anweisung lautet, dass niemand wegen seines Zweitnamens anders behandelt werden darf als andere Schüler. Hoffmann verwies abschließend darauf, dass Schüler bei Problemen immer den Klassenlehrer, den Vertrauenslehrer oder die Schulleitung einschalten können, um ihre Rechte durchzusetzen.