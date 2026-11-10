Brandenburger Straße: Weihnachtsmarkt frei, Bauarbeiten enden erst 2031

Die Sanierung der Brandenburger Straße verzögert sich bis 2031. Trotz langer Dauer sind Händler und der Weihnachtsmarkt vorerst ungestört.

Die Stadtverwaltung bestätigt, dass die geplanten Aktivitäten im Bereich der Brandenburger Straße wie vorgesehen stattfinden können. Besonders für den Handel bedeutet dies eine wichtige Entlastung, da der diesjährige Weihnachtsmarkt nicht durch laufende Baumaßnahmen beeinträchtigt wird. Die Stadt informiert am Montag, dass ein erster Teil des laufenden dritten Bauabschnitts bereits vor dem vereinbarten Zwischentermin abgeschlossen wurde. Dies ermöglicht den lokalen Gewerbetreibenden, das Weihnachtsgeschäft ohne zusätzliche Einschränkungen zu bestreiten.

Fortschritt im dritten Bauabschnitt gemeldet

Die Erfolgsmitteilung aus dem Rathaus zeigt, dass die Planer ihre aktuellen Ziele für die nördliche Fahrbahn erfolgreich erreicht haben. In diesem Bereich wurden die Gas- und Trinkwasserversorgungsleitungen neu verlegt. Zudem sind bereits Rohrstücke installiert worden, an die später die Leitungen zu den einzelnen Häusern angeschlossen werden sollen. Die Fahrbahn wurde provisorisch mit einer Bitumenschicht verschlossen, um den Verkehr wieder sicher zu ermöglichen.

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Durch diesen Abschluss konnten Absperrungen zurückgebaut werden. Eine Ausnahme bilden lediglich die notwendigen Baustelleneinrichtungen, die vor Ort verbleiben müssen. Diese Meldung ist ein wichtiger Meilenstein im laufenden Sanierungsprojekt, das seit dem Jahr 2022 in Angriff genommen wurde. Derzeit steht die grundlegende Instandsetzung der Straße und der darunterliegenden Leitungen auf rund 750 Metern im Fokus der Arbeiten.

Verzögerung bis zum Jahr 2031 erwartet

Trotz dieser guten Nachrichten muss mit einer signifikanten Verzögerung des Gesamtprojekts gerechnet werden. Die Euphorie bei den Anliegerinnen und Anliegern wird wahrscheinlich begrenzt bleiben, da sich der Zeitplan stark verschoben hat. Während ursprünglich mit einem früheren Abschluss zu rechnen war, plant die Stadtverwaltung nun einen Fertigstellungstermin im Jahr 2031. Diese Verschiebung betrifft das gesamte Vorhaben der grundhaften Sanierung.

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Die ursprünglichen Termine haben sich im Laufe der Jahre deutlich nach hinten verschoben. Die lange Dauer der Maßnahmen belastet die lokale Wirtschaft und die Lebensqualität in der direkten Umgebung der Baustelle. Die neuen Planungen spiegeln die komplexen Herausforderungen wider, die bei der Modernisierung der Infrastruktur in bestehenden Stadtgebieten auftreten. Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass dieser Zeitplan nur mit großer Geduld seitens der Bevölkerung akzeptiert werden kann.

Weihnachtsmarkt und Handel profitieren vorerst

Für die unmittelbare Zukunft gibt es jedoch gute Nachrichten für die lokale Wirtschaft. Laut der Mitteilung der Stadt können alle Händler und Gewerbetreibenden in der Brandenburger Straße das aktuelle Weihnachtsgeschäft ohne Störungen durch die Bauarbeiten durchführen. Dies ist ein entscheidender Vorteil für den Umsatz der lokalen Geschäfte in der Weihnachtszeit.

Auch der Weihnachtsmarkt findet ohne zusätzliche Beeinträchtigungen durch die Baustelle statt. Dies sorgt für eine ungehinderte Attraktivität des Marktes und ermöglicht Besuchern ein ungestörtes Einkaufserlebnis. Die Stadt betont, dass diese Lockerung für den Handel bewusst gewählt wurde, um wirtschaftliche Einbußen in einer sensiblen Phase zu vermeiden. Dies zeigt das Bemühen der Verwaltung, die Interessen der lokalen Wirtschaft während der langen Bauzeit zu schützen.

Neue Arbeiten ab Januar 2027 geplant

Die aktuellen Arbeiten gehen voraussichtlich frühestens am 11. Januar weiter. Die Stadt kündigt an, dass eine Wiederaufnahme der Maßnahmen von frostfreien Witterungsverhältnissen abhängt. Diese Bedingung ist entscheidend, um die Qualität der Arbeiten zu gewährleisten und Schäden an der Infrastruktur zu vermeiden. Sobald diese klimatischen Voraussetzungen erfüllt sind, sollen die Maßnahmen in der südlichen Fahrbahn fortgesetzt werden.

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In diesem Schritt wird die südliche Fahrbahn auf dem besagten Straßenstück aufgerissen. Dort müssen die bestehenden Versorgungsleitungen entfernt werden, um Platz für eine neue Fernwärmeleitung zu schaffen. Diese Maßnahme ist notwendig, um die Energieversorgung der Gebäude im Bereich der Brandenburger Straße langfristig zu sichern und zu modernisieren. Die Stadt plant, die Anlieger Anfang 2027 über den konkreten weiteren Bauablauf zu informieren.

Die städtischen Verkehrsplaner gehen derzeit davon aus, dass an dem Bauabschnitt noch bis Mitte April 2028 gearbeitet wird. Dieser Zeitrahmen gilt als vorläufige Schätzung für den Abschluss dieser spezifischen Phase. Die genauen Details zur weiteren Umsetzung werden der Öffentlichkeit in den kommenden Monaten bekannt gegeben. Die Stadt hofft, die Kommunikation mit der Bevölkerung in dieser langen Übergangszeit transparent zu gestalten.