Brandenburger Verfassungsgericht: AfD sperrt sich gegen Nachfolger von Juli Zeh

Nach dem Rückzug von Juli Zeh steht das Brandenburger Verfassungsgericht vor einer schwierigen Nachfolge. Die AfD nutzt ihre Sperrminorität, um einen eigenen Kandidaten durchzusetzen.

Nach dem überraschenden vorzeitigen Rückzug der Schriftstellerin und Juristin Juli Zeh als Richterin am Verfassungsgericht Brandenburg steht dem Bundesland eine schwierige und komplexe Suche nach einem adäquaten Nachfolger bevor. Die Koalitionsfraktionen von SPD und CDU werden sich in dieser ersten Woche der politischen Diskussionen erstmals intensiv über die notwendige Neubesetzung des Richteramtes beraten. SPD-Fraktionschef Björn Lüttmann hat zuvor deutlich gemacht, dass er mit äußerst schwierigen Abstimmungsprozessen innerhalb des Landtags rechnet, die aufgrund der aktuellen Mehrheitsverhältnisse wahrscheinlich werden.

AfD nutzt Sperrminorität im Landtag

Ein zentrales Hindernis bei der Neubesetzung stellt die Position der AfD dar. Der Landesvorsitzende René Springer hatte bereits unmissverständlich klargestellt, dass bei der Neubesetzung kein Weg an der AfD vorbeiführt. Dies resultiert aus der speziellen Sitzverteilung im Landtag, da Richterinnen und Richter des Verfassungsgerichts mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit gewählt werden müssen. Mit 30 von insgesamt 88 Sitzen verfügt die AfD über mehr als ein Drittel der Mandate. Somit verfügt sie über eine sogenannte Sperrminorität, die es ihr ermöglicht, jede Entscheidung, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich ist, effektiv zu verhindern. Der Verfassungsschutz stuft die AfD in Brandenburg als gesichert rechtsextremistisch ein, was die AfD ihrerseits mit juristischen Schritten gegen diese Einordnung bekämpft.

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Kein direkter Zeitdruck trotz hoher Arbeitslast

Trotz der politischen Spannungen herrscht hinsichtlich der operativen Arbeitsfähigkeit des Gerichts Entlastung. SPD-Fraktionschef Lüttmann betonte, dass das Verfassungsgericht auch mit acht Verfassungsrichtern, also im Falle eines Wegfalls von Zeh, voll arbeitsfähig sei. Für die Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit sind mindestens sechs Richter nötig. Dennoch sei man gewillt, den Posten so schnell wie möglich neu zu besetzen. Aufgrund der komplizierten Mehrheitsverhältnisse rechnet Lüttmann jedoch nicht mit einer Nachwahl vor dem Jahr 2027. Die reguläre Amtszeit von Juli Zeh wäre eigentlich bis 2029 gelaufen. Die AfD forderte zwar eine zügige Neubesetzung und verwies darauf, dass die Arbeitsbelastung der ehrenamtlich arbeitenden Richter nicht weiter steigen dürfe. Aktuell sind nach Angaben des Gerichts 95 Verfahren anhängig.

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Strategische Forderungen der Opposition

Die AfD begründet ihre Forderungen nach einem eigenen Kandidaten mit den üblichen parlamentarischen Gepflogenheiten. Als stärkste Oppositionsfraktion beansprucht sie ein Vorschlagsrecht und will einen eigenen Kandidaten nominieren. Lüttmann reagierte darauf mit der Bemerkung, die AfD dürfe durchaus ihren Vorschlag machen, warnte aber davor, voreilige Ankündigungen zu machen, für die am Ende keine Mehrheiten im Landtag bestehen würden. Die Grünen zeigten sich hingegen kritisch gegenüber Zehs Vorgehen. Sie argumentierten, Zeh müsse gewusst haben, in welche Bredouille sie Brandenburg mit ihrem überraschenden Rückzug bringt. Dass die AfD jede Gelegenheit nutzen würde, um Einfluss auf das Verfassungsgericht zu gewinnen, sei absehbar gewesen. Der Landtag hatte zuvor mitgeteilt, Zeh habe um ihre Entlassung aus dem Amt gebeten und dies mit der hohen Arbeitsbelastung durch berufliche Verpflichtungen begründet.

Präsident Möller und Auswege aus der Pattsituation

Markus Möller, der Präsident des Brandenburger Verfassungsgerichts, hielt in einem früheren Zeitungsinterview im September einen Verfassungsrichter von der AfD unter bestimmten Voraussetzungen für möglich. Er betonte, dass jeder, der bereit ist, sich auf die Diskussionen über Argumente einzulassen, seine Zeit zu opfern und nicht nur die parteipolitische Brille aufzusetzen, zurechtkommen würde. Nötig sei ein Grundbekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Um eine Blockade durch den Landtag zu vermeiden, greift der Koalitionsvertrag zwischen SPD und CDU eine weitere Option auf. Darin ist vereinbart, dass auch das Verfassungsgericht selbst ein Vorschlagsrecht für Verfassungsrichter bekommen soll, falls der Landtag sich nicht einigen kann. Lüttmann sah darin eine mögliche Hilfe, da die Vorschläge des Gerichts selbst eventuell als neutraler angesehen werden könnten. Die BSW-Fraktion kritisierte diesen Vorschlag scharf als Trickserei. Sie betonte, es sei die verdammte Pflicht aller Fraktionen im Landtag, Persönlichkeiten zu finden, die durch ihre fachliche und menschliche Qualifikation über Parteigrenzen hinweg überzeugen.