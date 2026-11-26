Brandenburgs Landtag setzt die Diätenerhöhung 2027 nur für den Hauptteil aus. Welche Bausteine weiter steigen können und warum AfD und BSW dagegen waren.

Brandenburgs Abgeordnete stoppen bremsen eigenes Diäten-Plus für 2027– es bleibt bei nur 10.129,11 EuroBrandenburgs Ministerpräsident Woidke : Der Landtag hat am 25. November 2026 beschlossen, 2027 nur den Hauptteil der Diäten einzufrieren.

Die 88 Abgeordneten im Brandenburger Landtag haben sich für 2027 eine Nullrunde verordnet, allerdings nur bei einem Teil ihrer Bezüge. Am Mittwoch, 25. November 2026, hat das Parlament das Zugestimmt haben SPD, CDU und die Gruppe Wir für Brandenburg . AfD und BSW stimmten dagegen, obwohl beide einen Verzicht im Grundsatz befürworten.

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Ihnen reichte der Umfang nicht, wie derbesteht die monatliche Entschädigung aus zwei Teilen. Der größere richtet sich nach den Einkommen, der kleinere nach den Verbraucherpreisen. Ausgesetzt wird nur die Anpassung des ersten.beziffert diesen Hauptteil auf 8.911,89 Euro. Hinzu kommen 1.217,22 Euro aus dem Preisanteil, zusammen also 10.129,11 Euro.