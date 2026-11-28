Das Verwaltungsgericht Potsdam weist den Eilantrag der Linken gegen Jan Redmann ab. Der CDU-Politiker verstößt nicht gegen das Neutralitätsgebot.

Das Verwaltungsgericht Potsdam hat den Eilantrag der Linkspartei Brandenburg abgewiesen, der die Unterlassung kritischer Äußerungen des Landesinnenministers Jan Redmann (CDU) zum Thema hatte. Die Richter urteilten am Donnerstag, dass der Minister weder gegen das staatliche Neutralitätsgebot noch gegen die Pflicht zur Sachlichkeit verstoßen habe. Damit bleibt Redmann gestattet, sich weiterhin öffentlich zu Themen wie Clan-Kriminalität und Judenhass im Umfeld der Partei zu äußern, was ursprünglich als Auslöser des Rechtsstreits gedient hatte.

Urteil im Eilverfahren gegen Redmanns Instagram-Videos

Der Kern des Urteils liegt in der Klärung der Grenzen zwischen parteipolitischer Tätigkeit und amtlicher Handlungsfähigkeit. Jan Redmann hatte in einem Video auf Instagram nach dem Wahlsieg von Spitzenkandidatin Elif Eralp (Linke) im September zu den Zuständen in Berlin gesprochen. Das Verwaltungsgericht Potsdam kommt zu dem Ergebnis, dass die getätigten Aussagen im Rahmen seiner gesetzlichen Zuständigkeiten für den Bereich Innere Sicherheit fielen. Da es sich um eine amtliche Funktion handelt, gilt zwar die strikte Neutralitätspflicht. Die Richter stellten jedoch fest, dass Redmann sich bei seinen Kommentaren genau in diesem Aufgabengebiet bewegte und somit nicht parteipolitisch agitieren wollte.

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Die Richter betonten weiter, dass der Innenminister keine falschen, gesteigerten oder verunglimpfenden Aussagen getroffen habe. Stattdessen habe er sich auf bereits bekannte Berichte gestützt und darauf aufbauend Fragen formuliert. Ein Missbrauch seiner Amtsautorität war für das Gericht nicht erkennbar. Dieses Urteil stellt einen klaren Sieg für die Auffassung dar, dass Sicherheitsbeamte im Rahmen ihrer Informationspflicht durchaus kritisch auf relevante gesellschaftliche Entwicklungen eingehen dürfen, solange sie sachlich bleiben und Faktenbasis beachten.

Hintergrund des Streits um Wahlparteie und Instagram-Post

Der Anlass für den juristischen Konflikt war ein spezifisches Ereignis bei der Linken-Wahlparty in Neukölln. Auf dieser Veranstaltung hatte der Clan-Chef Issa Remmo (58) über den Wahlsieg der Partei begeistert gefeiert. Zudem waren Vertreter der Linken mit dem Sympathisanten Ibrahim Ibrahim (70) aufgetaucht. Jan Redmann verknüpfte diese visuellen Eindrücke in seinem Video mit Kommentaren zu organisierter Kriminalität und dem Drogenhandel in der Hauptstadt Berlin. Das Video war sowohl auf seinem persönlichen Instagram-Account als auch auf dem offiziellen Kanal des Ministeriums erschienen, was die Sichtbarkeit der Botschaft erheblich steigerte.

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Die Partei Die Linke sah durch diese öffentlichen Äußerungen ihre Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt. Man argumentierte, dass ein amtierender Minister mit dem Gewicht der Landesregierung kein solches Engagement zeigen dürfe. Das Brandenburgische Innenministerium wies die erste Forderung nach Unterlassung zunächst zurück. Dies führte dazu, dass die Linke den Rechtsweg beschritt und einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht Potsdam einreichte, um Redmann vorläufig vom Wiederholen oder Beibehalten dieser Statements abzuhalten.

Argumente der Linken versus juristische Begründung der Richter

Die Anwälte der Linken führten vor Gericht aus, dass die Äußerungen von Redmann den Rahmen der Neutralität sprengten. Sie vertraten die Ansicht, dass die Verknüpfung von Clan-Führungspersönlichkeiten wie Issa Remmo mit den aktuellen Wahlerfolgen der Linkspartei eine unzulässige politische Wertung darstelle. Für die Linke war klar, dass der Minister eine einseitige Negativberichterstattung über die eigenen politischen Gegner verbreitete, was das Vertrauen in die Unparteilichkeit der Verwaltung untergraben würde. Die Forderung nach einer sofortigen Einstellung dieser Kommunikation basierte auf der Sorge um einen fairen Wahlkampf.

Gegen diese Argumente wiegte das Gericht jedoch die pflichtgemäße Information der Öffentlichkeit als schwerwiegender ein. Es wurde festgestellt, dass Redmann als Verantwortlicher für die Innere Sicherheit berechtigt ist, auf Sicherheitslagen hinzuweisen, wenn diese auch in den Zuständigkeitsbereich des Ministeriums fallen. Die Tatsache, dass die Aussagen auf Berichten basierten, entkräftete den Vorwurf der Willkür. Das Gericht urteilte, dass die Formulierungen von Redmann sachlich fundiert waren und keine Diffamierung bezweckten. Somit war die befürchtete Gefährdung der Chancengleichheit nicht als direkte Folge der Amtshandlung zu werten.

Weiteres Vorgehen und Bedeutung für den politischen Wettbewerb

Mit der Ablehnung des Eilantrags ist die rechtliche Lage im Hauptverfahren noch nicht endgültig geklärt, aber die Immediateinstufung ist gefallen. Die Partei Die Linke hat die Möglichkeit, Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einzulegen, um das Urteil überprüfen zu lassen. Sollte das höhere Gericht den Beschluss aufheben, könnte dies zu einem veränderten Verhalten des Ministers führen. Bis dahin darf Jan Redmann seine Positionen zu den Verbindungen zwischen Clan-Kriminalität und bestimmten politischen Gruppierungen weiterhin öffentlich vertreten, solange er sich an die Faktenlage hält.

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Die Entscheidung des Gerichts unterstreicht die Komplexität der Neutralitätspflicht für Amtrager in der heutigen digitalen Medienlandschaft. Durch die Verbreitung auf Plattformen wie Instagram wird die Grenze zwischen privater Meinung und amtlicher Kommunikation oft verschwommen wahrgenommen. Das Urteil gibt Ministerien jedoch Orientierung, dass sachliche Kritik an sicherheitsrelevanten Strukturen, selbst wenn sie politische Akteure betrifft, nicht per se als Parteipolitik gewertet werden darf. Dies könnte zukünftige Debatten über die Reichweite der Informationspflichten von Politikern prägen und das Selbstverständnis der Landesverwaltung in Brandenburg stärken.