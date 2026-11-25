Drei Mercedes-Modelle EQA und EQB gerieten an Schnellladesäulen in Brand. Die Elektroautos fallen nicht unter einen aktuellen Rückruf.

Drei Elektroautos der Mercedes-Baureihen EQA und EQB sind an Schnellladesäulen in Brand geraten, obwohl sie nach Angaben des Herstellers nicht unter einen aktuellen Rückruf wegen Brandgefahr fallen.

Die Maßnahme betrifft in Deutschland 3753 Fahrzeuge, die zwischen dem 20. Februar 2021 und dem 30. Juli 2024 produziert wurden. Weltweit umfasst der Rückruf 51.729 Autos, berichtetdokumentierte drei Fahrzeugbrände außerhalb des Rückrufs.

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Alle betroffenen E-Autos wurden innerhalb des genannten Produktionszeitraums gebaut. Darunter befindet sich ein EQB 250, der am 30. Oktober in Hamburg in Brand geriet.

„Die im betreffenden Fahrzeug verbaute Hochvolt-Batterie entspricht nicht dem vom Rückruf betroffenen Batterietyp“, teilte Mercedes der Fachzeitschrift mit. Weitere Brände ereigneten sich am 2. November im südtirolerischen Sterzing und am 16. August in Speyer.

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In Sterzing brannte ein EQB während des Ladevorgangs aus, in Speyer ein EQA. Nach Angaben der Feuerwehr ließen sich beim Brand in Sterzing die Fahrzeugtüren nicht mehr öffnen, sodass für weitere Löscharbeiten eine Seitenscheibe eingeschlagen werden musste. Das KBA will nun „prüfen, ob ein weiterer Serienmangel oder ein individueller Defekt an dem Fahrzeug vorlag“. Zum 1.

Januar 2026 waren laut dem Bericht in Deutschland 33.821 Mercedes EQA und 19.178 EQB zugelassen. Bei den 3753 vom Rückruf betroffenen Fahrzeugen tauscht Mercedes die Antriebsbatterie aus. Zuvor hatte der Hersteller erfolglos versucht, das Brandrisiko durch ein Software-Update einzudämmen. Der Austausch der Hochvolt-Batterien erfolgt erst, sobald entsprechende Ersatzspeicher verfügbar sind.

Mercedes arbeitet nach eigenen Angaben mit hoher Priorität an deren Bereitstellung, macht jedoch keine Angaben zur Wartezeit. Bis zum Werkstatttermin sollen die zurückgerufenen Elektroautos im Freien geparkt und nur bis zu 80 Prozent geladen werden. Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen..

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